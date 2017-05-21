Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Эден АЗАР: «Хотим оформить золотой дубль»

Хавбек «Челси» - о важных матчах в концовке сезона

  • 21.05.2017 12:31
  • 216 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Челси
© ФК Челси

Эден Азар считает, что «синие» заслуженно выиграли АПЛ, но подчеркивает, что у команды ещё осталось два важных матча в сезоне.

Азар забил первый гол «Челси» в этом сезоне, когда «синие» встречались на «Бридже» с «Вест Хэмом». Бельгиец был влиятельным игроком «Челси» на протяжении всего чемпионского сезона, сыграв множество выдающихся матчей и усердно работая на команду.

В этой кампании Азар набрал ту форму, которая принесла клубу успех в сезоне 2014/15. После сегодняшнего встречи с «Сандерлендом» бельгиец получит ещё один трофей АПЛ.

«Все игроки были просто фантастическими, и мы выиграли множество матчей», – сказал Азар.

«В конце этого сезона, думаю, мы заслужили выиграть титул. Сейчас нам осталось провести ещё один матч в АПЛ и сыграть в финале Кубка Англии».

Азар также отметил разницу между нынешним и прошлым сезоном, когда команда финишировала на 10-м месте в АПЛ.

«Мы хорошо начали этот сезон и выиграли АПЛ, но в следующем сезоне у нас будут проблемы, если мы не будем работать так же усиленно, как и в сезоне нынешнем. Мы должны быть готовы к тому, чтобы ежегодно показывать высокий уровень игры».

Азар предвкушает участие в финале Кубка Англии, который «синие» в последний раз выигрывали в 2012 году, незадолго до того, как бельгиец перешел в «Челси» из «Лилля». Азар уже насладился победой над «Вест Бромвичем» в прошлую пятницу, и победа над «Арсеналом» на «Уэмбли» в следующую субботу стала бы ещё одним поводом для торжества.

«Слишком долго мы не праздновали, потому что у нас ещё впереди финал Кубка Англии и мы должны быть готовы к нему», – поясняет Азар.

«После матча с «Вест Бромвичем» мы устроили веселье в раздевалке, праздновали вместе, поэтому было приятно видеть улыбки на лицах. Надеюсь, на следующей неделе, после матча с «Арсеналом», мы сможем оформить «Золотой дубль»».

Источник — ФК Челси

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.