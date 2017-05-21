Эден АЗАР: «Хотим оформить золотой дубль»

Эден Азар считает, что «синие» заслуженно выиграли АПЛ, но подчеркивает, что у команды ещё осталось два важных матча в сезоне.



Азар забил первый гол «Челси» в этом сезоне, когда «синие» встречались на «Бридже» с «Вест Хэмом». Бельгиец был влиятельным игроком «Челси» на протяжении всего чемпионского сезона, сыграв множество выдающихся матчей и усердно работая на команду.



В этой кампании Азар набрал ту форму, которая принесла клубу успех в сезоне 2014/15. После сегодняшнего встречи с «Сандерлендом» бельгиец получит ещё один трофей АПЛ.



«Все игроки были просто фантастическими, и мы выиграли множество матчей», – сказал Азар.



«В конце этого сезона, думаю, мы заслужили выиграть титул. Сейчас нам осталось провести ещё один матч в АПЛ и сыграть в финале Кубка Англии».



Азар также отметил разницу между нынешним и прошлым сезоном, когда команда финишировала на 10-м месте в АПЛ.



«Мы хорошо начали этот сезон и выиграли АПЛ, но в следующем сезоне у нас будут проблемы, если мы не будем работать так же усиленно, как и в сезоне нынешнем. Мы должны быть готовы к тому, чтобы ежегодно показывать высокий уровень игры».



Азар предвкушает участие в финале Кубка Англии, который «синие» в последний раз выигрывали в 2012 году, незадолго до того, как бельгиец перешел в «Челси» из «Лилля». Азар уже насладился победой над «Вест Бромвичем» в прошлую пятницу, и победа над «Арсеналом» на «Уэмбли» в следующую субботу стала бы ещё одним поводом для торжества.



«Слишком долго мы не праздновали, потому что у нас ещё впереди финал Кубка Англии и мы должны быть готовы к нему», – поясняет Азар.



«После матча с «Вест Бромвичем» мы устроили веселье в раздевалке, праздновали вместе, поэтому было приятно видеть улыбки на лицах. Надеюсь, на следующей неделе, после матча с «Арсеналом», мы сможем оформить «Золотой дубль»».