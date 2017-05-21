Разрешите уточнить в каких делах проявляется ваш патриотизм?

И, утырок-даун, посмотри на АПЛ, хоть у одного клуба есть флаг на форме? И прикинь люди живут хор...

Какое же ты дебильное, вышиванка на форме не признак патриотизма.. Патриотизм в поступках проявля...