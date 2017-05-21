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ГЛЫВИНСКИЙ: «Воспринимаем Деметрадзе и Каладзе как своих»

Известный журналист – о матче ветеранов сборных Украины и Грузии

  • 21.05.2017 12:24
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ГЛЫВИНСКИЙ: «Воспринимаем Деметрадзе и Каладзе как своих»

Известный журналист и пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский прокомментировал итог матча сборных ветеранов.

Источник — Sport.ua

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