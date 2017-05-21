Боевой мегафайт на Нике: Александрия и Черноморец играют вничью

Если бы матч между «Александрией» и «Черноморцем» при нынешней турнирной ситуации проводился в заключительном туре, то его вполне можно было бы назвать «битвой за место в Лиге Европы». Применительно к текущему моменту, победитель еще ничего себе не гарантировал, как и проигравший ничего не терял. И все же та команда, которая смогла бы в очном противостоянии взять три очка, за два тура до завершения чемпионата делала свои претензии на то, что летом попробовать себя в квалификации еврокубка, весьма и весьма обоснованными. К этому можно добавить, что каждая из команд проиграла по три последних матча, так что, эта невеселая серия хотя бы для одной из них завершалась обязательно. А в случае ничьей, и для обеих.

Подопечные Шарана сразу же выказали желание взять быка за рога, и в первой же атаке Банада с линии штрафной опасно пробил по центру, Безрук отбил мяч перед собой, и ему на выручку пришли партнеры по команде, выбив мяч на угловой. Корнер выполнил Грицук, и Гитченко головой пробил чуть выше перекладины.

Чтобы сбить хозяев с такого решительного настроя, «морякам» много времени не понадобилось. Несколько длинных забросов на ход Коркишко, собственная активность в середине поля, и игра переместилась в район центральной линии. Там и пошло выяснение игровых отношений «кто кого».

Надо было как-то выбираться из вязкой борьбы, хозяева перешли к длинным передачам в штрафную, и на 16-й минуте едва не окрыли счет. Мяч в районе вратарской отскочил к Кулишу, тот пробил низом, но как же правильно выбрал позицию на линии ворот Безрук, и ногами отбил мяч. Этот эпизод стал сигналом к началу штурма ворот одесситов. Вскоре хозяева заработали штрафной, и после навеса Запорожана Гитченко выше всех взлетел в штрафной, пробил головой, и быть бы голу, но голкипера «Черноморца» выручила штанга.

Гостям и так было непросто на газоне стадиона «Ника», а на 25-й минуте стало еще сложнее. Каплиенко, уже имея желтую карточку, сорвал потенциальную атаку хозяев, и после второй желтой карточки был удален. Выдержав несколько опасных атак вдесятером, «Черноморец» нашел возможность разжаться – Ковалец справа из пределов штрафной пробил в направлении дальнего угла, но промахнулся. И в дальнейшем гости при случае пытались что-то организовать в атаке, и на 40-й минуте Хобленко после фланговой передачи головой пробивал с линии вратарской – мяч полетел над перекладиной.

И все же горячее было у владений Безрука. Незадолго до перерыва «Александрия» устроила настоящий штурм ворот одесситов. В одном из эпизодов Пономар в штрафной после столкновения с соперником оказался на газоне, очень похоже было на нарушение, но арбитр Абдула был иного мнения. Уже в компенсированное время Банада из-под себя очень коварно пробил в угол ворот, но Безрук успел накрыть мяч вблизи линии ворот.

Перерыв, надо признать, очень кстати был для «Черноморца», и в перерыве Александру Бабичу удалось подсказать своим футболистам, как же разумнее действовать вдесятером. Едва возобновилась игра, как одесситы контролем мяча попытались закрепиться в середине поля, и этим обезопасить ворота. Помышлять об атаке «морякам» не приходилось, но и непрерывной угрозы воротам Безрука не было.

А вот у «Александрии» с игровыми идеями, как же взломать оборону соперника, было туго. В ход шли дальние удары Запорожана – мимо ворот, навесы с угловых – тоже без результата. На 66-й минуте после одного из стандартов хозяева нарвались на контратаку в исполнении Данченко, и когда тот ворвался в штрафную, Грицук в самый последний момент успел накрыть удар одессита.

В стандартах был шанс и для гостей, и на 73-й минуте они его не упустили. После углового Леванидов сыграл не лучшим образом, сбросив мяч прямо на Коркишко, который на все 100 воспользовался возможностью открыть счет – мяч от газона оказался в сетке.

Но шок и для «Александрии», и для местных болельщиков длился недолго. Хозяева большими силами навалились на ворота Безрука, и на выручку пришел стандарт. После углового голкипер «моряков» отбил удар Банады, а рванувшегося на добивание Кулиша Люлька руками завалил на газон. Бесспорный пенальти безупречно реализовал Грицук, сильнейшим ударом пробив в угол ворот.

Развить этот успех «Александрии» с колес не удалось, да и одесситы отдавать этот матч были не намерены. А тут еще и ничья не устраивала обе команды – и в оставшееся время и «Александрия», и «Черноморец» стремились забить победный мяч. Вся ставка была сделана на угловые и штрафные, но счет 1:1 так и не изменился.

До конца чемпионата «Александрии» предстоят матчи с «Олимпиком» и «Шахтером», «Черноморцу» – с «Зарей» и «Динамо». Гонка за пятым местом, которое даст столь желанную Лигу Европы, продолжается.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

«Александрия» – «Черноморец» – 1:1 (0:0)

«Александрия»: Владислав Леванидов, Андрей Гитченко, Сергей Басов, Андрей Запорожан, Андрей Цуриков, Артем Полярус, Василий Грицук, Виталий Пономар (Вахтанг Чантуришвили, '80), Евгений Банада, Сергей Чеботаев (Владимир Приемов, '69), Станислав Кулиш

«Черноморец»: Дмитрий Безрук, Александр Азацкий, Александр Каплиенко, Ризван Аблитаров, Сергей Люлька, Александр Андриевский, Максим Третьяков (Александр Машнин, '46), Кирилл Ковалец, Дмитрий Коркишко (Николай Мусолитин, '89), Олег Данченко, Алексей Хобленко (Владислав Кабаев, '81)

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Василий Грицук, 76, с пенальти - Дмитрий Коркишко, 73. Василий Грицук, 76, с пенальти - Дмитрий Коркишко, 73.

Андрей Запорожан, 54. Андрей Гитченко, 71. - Александр Каплиенко, 18. Сергей Люлька, 76. Андрей Запорожан, 54. Андрей Гитченко, 71.- Александр Каплиенко, 18. Сергей Люлька, 76.

Александр Каплиенко, 25. Александр Каплиенко, 25.

Удары (в створ): 11 (6) – 7 (2).

Угловые: 7 – 9.

Офсайды: 1 – 2.



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