Паулу СОУЗА: «Мне нравится работать тренером»

Главный тренер Фиорентины Паулу Соуза проанализировал выездное поражение от Наполи.
«Я снимаю шляпу перед Наполи. Это очень организованная и качественная команда, у которой сегодня не было никаких проблем с мотивацией. Мы пропустили ранний мяч после розыгрыша углового, что заметно осложнило задачу. Чуть позже в ворота Фиорентины влетел второй мяч, и он стал следствием быстрой контратаки.
Мы пытались изменить положение вещей после перерыва, в результате чего вингеры стали действовать еще ближе к чужим воротам. Команде удалось создать свои моменты, но, естественно, то же самое делал и Наполи, поскольку это замечательный соперник. Южане продемонстрировали динамичный футбол. Я должен сказать, что Наполи – один из лучших оппонентов, с которыми мне приходилось сталкиваться за свою тренерскую карьеру.
Хозяева смогли грамотно и организованно передвигаться по всему полю. Когда нужно было сделать акцент на индивидуальное мастерство своих исполнителей, они делали это. Форварды Наполи не стесняются помогать обороне. Соперник прекрасно играет в пас, что позволяет ему комфортно владеть мячом. Надо отдать должное и голкиперу, который несколько раз спас свою команду.
Слава богу, у меня есть возможность заниматься тем, что я люблю, а именно футболом. Мое будущее? Сейчас мое будущее – следующая неделя. Я постараюсь извлечь все лучшее, что есть у ребят, в заключительной игре сезона. Мне нравится работать тренером. Никогда нельзя исключать любой вариант, я готов рассмотреть каждое предложение».
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