Олимпик провел тренировку перед матчем с Шахтером

В субботу вечером донецкий «Олимпик» провел традиционную предматчевую тренировку накануне встречи с земляками из «Шахтера».
Занятие проходило на поле столичного РВУФК и длилось чуть больше часа. Подопечные Романа Санжара после небольшой пробежки поработали в «тарелочках» над контролем мяча в разных вариациях. Далее «олимпийцы» практиковали контроль мяча на ограниченном пространстве, отработали фланговые подачи и побили по воротам. А закончили тренировку веселые беговые упражнения, которые всегда приносят массу положительных эмоций.
Напомним, что матч «Шахтер» - «Олимпик» состоится в воскресенье, 21 мая, на столичном стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского. Начало встречи – в 17:00.
Источник — ФК Олимпик
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.