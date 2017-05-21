Никита КРАВЧЕНКО: «Мы долго к этому шли»

Защитник «Динамо» U-21 Никита Кравченко рассказал о завоевании чемпионского титула и поделился впечатлениями от домашнего матча с «Зарей»:



- Эмоции зашкаливают, мы очень рады, ведь так долго к этому шли и, наконец, добились, чего хотели.



- Эти чувства можно сравнить с теми, когда вы дебютировали в первой команде?

- Думаю, не нужно сравнивать. Там свои эмоции, а здесь свои.



- Как складывался матч?

- Нам нужна была только победа. Хорошо, что забили мяч на первой минуте, а дальше уже было легче. Но не скажу, что соперник сразу рассыпался после пропущенного мяча. Они достойно играли, но в конце мы забили второй мяч и в итоге выиграли.



- Прокомментируйте забитые мячи, уровень исполнения, коллективные взаимоотношения.

- В первом голе мы с Тымчиком сыграли в стенку, он пронесся по флангу, прострелил, а Леднев занял правильную позицию и замкнул в пустые ворота – получился хороший командный гол. Во втором - мы атаковали, было много угловых, и один из стандартов привел к забитому мячу.



- Второй мяч забил защитник Чоботенко…

- Это результат работы всей команды. Неважно кто забил - защитник или нападающий. Важно, что вся команда слажено сработала.



- Вы могли выиграть с более крупным счетом, если бы реализовали все моменты?

- Могли, но могли и пропустить. Соперник провел несколько опасных контратак, но все сложилось для нас благополучно.



- Стояла ли задача завоевать титул чемпионов досрочно?

- Перед матчем тренеры сказали нам играть в свою игру, а результат будет. Задача выиграть не стояла, так как у нас еще было три матча в запасе вместе с сегодняшним. Хорошо, что оформили чемпионство заранее.



- Что в раздевалке сказал старший тренер Унаи Мельгоса?

- Особых слов или поздравлений не было. Сказал, что мы молодцы. Мы прыгали, обливались водой и шампанским. Еще сказал, что в понедельник вечером собираемся.



- Каково возвращаться в молодежный состав после дебюта за первую команду?

- У нас есть много примеров ребят, которые там играют, потом возвращаются. Такая структура. Когда нужен первой команде - тебя подключили, когда нужен дублю - играешь в дубле. Никакой звездной болезни нет, все нормально.



- С «Шахтером» в следующем туре можно себя чувствовать раскрепощенно?

- Не думаю. Это дерби. Все равно будем серьезно настраиваться, выходить и показывать, что мы «Динамо». Просто важность результата не будет давить – в этом плане должно быть легче.