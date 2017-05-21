Президент ФФУ Андрей Павелко поделился своими эмоциями после матча ветеранов Украины и Грузии.
Источник — Sport.ua
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Президент ФФУ Андрей Павелко поделился своими эмоциями после матча ветеранов Украины и Грузии.
Источник — Sport.ua
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