Сохранят ли МанСити с Ливерпулем отрыв от Арсенала?

В шаге от призового места

Одолев во вторник «Вест Бромвич», команда Хосепа Гвардиолы поднялась на третье место, обойдя «Ливерпуль». Мерсисайдскую команду «Манчестер Сити» опережает на два очка, и чтобы финишировать в призовой тройке «горожанам» надо в заключительном туре обыграть на выезде «Уотфорд». Потенциально «Сити», выигравший всего однажды в последних четырех выездных матчах, может устроить и ничья на «Викаридж Роуд», но манчестерская команда, уверен, выложится и будет играть только на победу.

Хоть «Уотфорд» и проиграл в последних пяти поединках, пребывая не в лучшем психологическом и игровом состоянии, «шершни» отдадут все силы, дабы завершить сезон на мажорной ноте. Тем более команда Вальтера Маццарри играет в родных стенах, задолжав перед своими болельщиками за провальный отрезок на финише сезона. К тому же, это наверняка будет последняя игра для Маццарри на должности главного тренера «Уотфорда», поэтому настрой у команды будет боевой.

Интересные факты:

- «Уотфорд» не смог обыграть «Манчестер Сити» в последних семи очных поединках Премьер-лиги, проиграв все три предыдущих.

- «Шершни» непобедимы в своих трех матчах в заключительный день сезона (все три были проведены на «Викаридж Роуд»), а «горожане» проиграли только один из последних восьми поединков в последний день сезона.

- Хосе Холебас может установить рекорд АПЛ по желтым карточкам за сезон. На данный момент у грека 14 желтых карточек.

- Серхио Агуэро забил четыре мяча в последних трех матчах против «Уотфорда» во всех турнирах, включая хет-трик в Кубке Англии в январе 2013 года.

«Уотфорд» - «Манчестер Сити»

21 мая, 17:00. Уотфорд, «Викаридж Роуд»

Арбитр: Джонатан Мосс

Котировки БК «Олимп»

П1 - 14.75 Х - 7.75 П2 - 1.18

Ориентировочные составы:

«Уотфорд»: Гомес – Янмат, Мариаппа, Капу, Холебас – Амрабат, Дукуре, Бехрами, Клеверли, Ньянг – Окака Чука

«Манчестер Сити»: Кабальеро – Сабалета, Компани, Отаменди, Коларов – Фернандиньо – Жезус, Де Брюйне, Сильва, Сане – Агуэро

Не сыграют: Сарате, Кабул, Кэткарт, Р. Перейра (все травмированы), Предль (дисквалификация) – Браво, Делф, Гюндоган (все травмированы)

Когда не все от тебя зависит

Достаточно неплохо смотрится «Арсенал» на самом финише сезона. Лондонская команда в этом месяце выиграла во всех четырех встречах, забив в общей сложности 10 голов и пропустив всего один. Хорошую игру демонстрируют и лидеры «канониров». Особенно хороши Алексис Санчес и Оливье Жиру. Чилиец забил четыре гола в последних трех матчах, а француз, нечасто в этом сезоне выходивший в основе – три гола в крайних трех поединках.

Если бы «Арсенал» играл настолько стабильно, как сейчас, на протяжении всего сезона, к «канонирам» не было бы никаких претензий. Но провалив старт второго круга и, продолжая выступать нестабильно весной, команда Арсена Венгера сама лишила себя реальной возможности побороться за место в Лиге чемпионов.

А что самое интересное, «Ман Сити» и особенно «Ливерпуль» также испытывают проблемы с игрой, и таких конкурентов необходимо было обгонять намного раньше. Но «канониры» оказались еще слабее и по большому счету могут уже забыть о ЛЧ. Победа в заключительном туре над «Эвертоном» ничего не даст «Арсеналу», если в параллельном поединке «Ливерпуль» возьмет верх над «Мидлсбро». А то, что мерсисайдская команда наберет дома три очка, думаю, ни у кого сомнений нет. Ибо совершенно не верится, что в столь важном матче подопечные Юргена Клоппа потеряют очки, да еще против одной из самых слабых команд этого сезона, досрочно вылетевшей в Чемпионшип.

Для «Эвертона» предстоящая встреча на «Эмирейтс» ничего особого не значит. Но это вовсе не говорит о том, что команда Рональда Кумана сыграет спустя рукава. Напротив, «ириски» хотят закончить сезон победой или хотя бы не поражением. Поэтому ливерпульская команда, прервавшая в поединке с «Уотфордом» трехматчевую безвыигрышную, а также безголевую серию, приложит максимум усилий, чтобы увезти из Лондона очки.

К тому же, одноклубники Ромелу Лукаку наверняка помогут бельгийскому форварду хотя бы попытаться догнать Харри Кейна (у англичанина на два гола больше) в бомбардирской гонке.

Интересные факты:

- «Арсенал» непобедим в последних 20 домашних матчах с «Эвертоном». Это самая длинная беспроигрышная серия лондонцев в родных стенах против какой-либо команды АПЛ.

- Последняя выездная победа «Эвертона» над «Арсеналом» состоялась в январе 1996 года на «Хайбери», когда Грэм Стюарт и Андрей Канчельскис, забив по голу, помогли «ирискам» выиграть 2:1.

- «Канониры» выиграли в каждом из последних девяти домашних матчей в последний день сезона, в то время, как «Эвертон» выиграл семь из последних девяти.

- У Ромелу Лукаку есть шанс стать первым бельгийцем, выигравшим Золотую бутсу в Премьер-лиге, и первым игроком, который выиграет ее в составе клуба, находящегося за пределами четверки лидеров со времен Джимми Флойда Хассельбайнка («Челси») в 2000/01 году.

«Арсенал» - «Эвертон»

21 мая, 17:00. Лондон, «Эмирейтс»

Арбитр: Майкл Оливер

Котировки БК «Олимп»

П1 - 1.42 Х - 5.19 П2 - 7.08

Ориентировочные составы:

«Арсенал»: Чех – Мустафи, Косельни, Монреаль – Бельерин, Рэмси, Джака, Гиббс – Санчес, Езил – Жиру

«Эвертон»: Роблес – Холгейт, Ягелка, Уильямс, Бэйнс – Гуйе, Шнайдерлин, Дэвис – Баркли, Миральяс, Лукаку

Не сыграют: Касорла, Рейн-Аделед (оба травмированы) – Коулмэн, Боласи, Фунес Мори (все травмированы)

Битва Давида и Голиафа

Всего один шаг осталось сделать «Ливерпулю», чтобы завершить сезон в ТОП-4 (теоретически ливерпульская команда может финишировать и в призовой тройке, но шансы невелики), впервые за три года вернувшись в Лигу чемпионов. «Красным» предстоит домашняя встреча с «Мидлсбро», уже понизившемуся в классе. По правде говоря, не думаю, что у команды Юргена Клоппа могут возникнуть проблемы.

Безусловно, стоит учитывать, что «Ливерпуль» не побеждает дома (в последний раз мерсисайдцы побеждали на «Энфилде» еще первого апреля) на протяжении трех матчей. Да и «Мидлсбро» захочет напоследок громко хлопнуть дверью перед вылетом из АПЛ. Но «Ливерпуль» настроиться на этот важнейший поединок должным образом, как на последний бой, поэтому ожидаю не сложной победы мерсисайдской команды. Во всяком случае, не вижу, за счет чего подопечные Стива Агнью могут отобрать очки у сверхмотивированного «Ливерпуля» на «Энфилде».

Интересные факты:

- «Ливерпуль» выиграл каждый из последних четырех матчей против «Мидлсбро» на «Энфилде», забив, по крайней мере, по два гола в каждом из поединков.

- Единственная победа «боро» над «Ливерпулем» в последних 11 встречах во всех турнирах была добыта на «Риверсайде» в феврале 2009 года.

- Мерсисайдцы выиграли восемь из десяти домашних матчей последнего дня Премьер-лиги.

У «Ливерпуля» уже 73 очка - ни одна команда АПЛ не финишировала за пределами четверки, набрав столько очков.

«Ливерпуль» - «Мидлсбро»

21 мая, 17:00. Ливерпуль, «Энфилд»

Арбитр: Мартин Аткинсон

Котировки БК «Олимп»

П1 - 1.12 Х - 9.25 П2 - 26.00

Ориентировочные составы:

«Ливерпуль»: Миньоле – Клайн, Ловрен, Матип, Милнер – Вейналдум, Джан, Лаллана – Фирмино, Коутиньо, Старридж

«Мидлсбро»: Гузан – Фабио, Чемберс, Гибсон, Френд – Де Рон, Клейтон, Форшоу – Бэмфорд, Даунинг, Негредо

Не сыграют: Эджария, Ингз, Мане (все травмированы)

Все матчи 38-го тура: