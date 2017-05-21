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БЕРНАРД: «Это был жест для моих друзей»

Хавбек «Шахтера» оправдывается за «средний палец»

  • 21.05.2017 09:25
  • 1638 просмотров
  • 10 комментария
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Фото Олега Дубины
© Фото Олега Дубины

Бразильский полузащитник «Шахтера» прокомментировал неприличный жест показанный после финала кубка Украины:

«Этот жест был для моих друзей. Я думаю, вам стоит это знать, прежде чем писать что-то» - прокомментировал бразильский полузащитник свой жест в финале кубка Украины.

Напомним, «Шахтер» обыграл «Динамо» в финале кубка со счетом 1:0 и сделал золотой дубль по итогам сезона.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Оксана Малюк
      Оксана Малюк, 21.05.2017 09:28
    +6
    Ааааа, ну теперь понятно....
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    Cortazar
      Cortazar, 21.05.2017 09:59
    -1
    «Это был жест для моих друзей»
    _______________________________________________

    Странный клуб все-таки эта копанка. Получается, уи у них принято тыкать и своим, и чужим...
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    qwaszx2008
      qwaszx2008, 21.05.2017 10:06
    -2
    Канал "ФУТБОЛ" молчит.... совпадение?
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    WADO 1976
    online
      WADO 1976, 21.05.2017 10:18
    +2
    qwaszx2008, 21.05.2017 10:06
    Канал "ФУТБОЛ" молчит.... совпадение?
    Каналу Футбол и не надо ничего говорить ! Бернард сам все пояснил : https://www.instagram.com/p/VQCKByPUHI/
    Если смотрел матч и награждение , а именно на награждении произошло все это ,не вовремя матча ,то должен был заметить что динамодрочеры сдрыснули со стадиона сразу по окончании матча ,и показать им "ФАК" Бернард не мог никак !
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    Ossa8860
      Ossa8860, 21.05.2017 10:22
    +1
    qwaszx2008, 21.05.2017 10:06
    Канал "ФУТБОЛ" молчит.... совпадение?
    Не думаю...
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    WADO 1976
    online
      WADO 1976, 21.05.2017 10:23
    +1
    WADO 1976, 21.05.2017 10:18
    qwaszx2008, 21.05.2017 10:06
    Канал "ФУТБОЛ" молчит.... совпадение?

    Каналу Футбол и не надо ничего говорить ! Бернард сам все пояснил : https://www.instagram.com/p/VQCKByPUHI/Если смотрел матч и награждение , а именно на награждении произошло все это ,не вовремя матча ,то должен был заметить что динамодрочеры сдрыснули со стадиона сразу по окончании матча ,и показать им "ФАК" Бернард не мог никак !
    Да и не "Фак" это был вовсе ! Это все их бразильские темы ! Бернард не Гармаш или Рыбка с Хачериди воспитанные в Динамо и тыкающие кругом факи ! Бернард хороший малый . Надеюсь таким и останется ! А всем динамодрочерам посоветую заткнуться и наслаждаться футболом который демонстрируют бразильцы Шахтера , а то скоро от игры "вяликого клуба" вас самих тошнить будет ! А Бернарда оставте в покое !
    Ссылка
    jekavayp
    online
      jekavayp, 21.05.2017 10:41
    -2
    WADO 1976, 21.05.2017 10:23
    WADO 1976, 21.05.2017 10:18
    qwaszx2008, 21.05.2017 10:06 Канал "ФУТБОЛ" молчит.... совпадение? Каналу Футбол и не надо ничего говорить ! Бернард сам все пояснил : https://www.instagram.com/p/VQCKByPUHI/Если смотрел матч и награждение , а именно на награждении произошло все это ,не вовремя матча ,то должен был заметить что динамодрочеры сдрыснули со стадиона сразу по окончании матча ,и показать им "ФАК" Бернард не мог никак !

    Да и не "Фак" это был вовсе ! Это все их бразильские темы ! Бернард не Гармаш или Рыбка с Хачериди воспитанные в Динамо и тыкающие кругом факи ! Бернард хороший малый . Надеюсь таким и останется ! А всем динамодрочерам посоветую заткнуться и наслаждаться футболом который демонстрируют бразильцы Шахтера , а то скоро от игры "вяликого клуба" вас самих тошнить будет ! А Бернарда оставте в покое !

    ахаахаха, та конечно не фак, это неверно так в Бразилии друзей приветствуют просто
    Таким как ты если даже жопу показать, но на ней ржаво-черные шорты будут, то вы будете утверждать что она вам улыбнулась и подмигнула
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    уух
    online
      уух, 21.05.2017 10:50
    -1
    WADO 1976, 21.05.2017 10:23
    Да и не "Фак" это был вовсе ! Это все их бразильские темы !
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    ...ага, это значит "привет"...а рука по локоть - "большой привет"....ох уж эти "бразильские темы"
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    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 21.05.2017 10:51
    0
    Я вижу у вадо и у всей компании мозг поплыл окончательно..
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 21.05.2017 10:52
    0
    WADO 1976, 21.05.2017 10:23
    WADO 1976, 21.05.2017 10:18
    qwaszx2008, 21.05.2017 10:06 Канал "ФУТБОЛ" молчит.... совпадение? Каналу Футбол и не надо ничего говорить ! Бернард сам все пояснил : https://www.instagram.com/p/VQCKByPUHI/Если смотрел матч и награждение , а именно на награждении произошло все это ,не вовремя матча ,то должен был заметить что динамодрочеры сдрыснули со стадиона сразу по окончании матча ,и показать им "ФАК" Бернард не мог никак !

    Да и не "Фак" это был вовсе ! Это все их бразильские темы ! Бернард не Гармаш или Рыбка с Хачериди воспитанные в Динамо и тыкающие кругом факи ! Бернард хороший малый . Надеюсь таким и останется ! А всем динамодрочерам посоветую заткнуться и наслаждаться футболом который демонстрируют бразильцы Шахтера , а то скоро от игры "вяликого клуба" вас самих тошнить будет ! А Бернарда оставте в покое !

    Вадо, а что это мне главной странице сайте, показывает в самых свежих комментах сайта, твой верхний коммент под ником Adekvatenko, получается что этот упоротый глор, пытающийся показать, что владеет укр.языком тоже ты ? Когда ж ты работать успеваешь и и жить, если у тебя только с 10 ток разных ников, а еще и столько же интерпретаций всяких ников WADO
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