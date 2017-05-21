БЕРНАРД: «Это был жест для моих друзей»

Бразильский полузащитник «Шахтера» прокомментировал неприличный жест показанный после финала кубка Украины:
«Этот жест был для моих друзей. Я думаю, вам стоит это знать, прежде чем писать что-то» - прокомментировал бразильский полузащитник свой жест в финале кубка Украины.
Напомним, «Шахтер» обыграл «Динамо» в финале кубка со счетом 1:0 и сделал золотой дубль по итогам сезона.
Источник — Sport.ua
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Странный клуб все-таки эта копанка. Получается, уи у них принято тыкать и своим, и чужим...
Если смотрел матч и награждение , а именно на награждении произошло все это ,не вовремя матча ,то должен был заметить что динамодрочеры сдрыснули со стадиона сразу по окончании матча ,и показать им "ФАК" Бернард не мог никак !
Канал "ФУТБОЛ" молчит.... совпадение?
Каналу Футбол и не надо ничего говорить ! Бернард сам все пояснил : https://www.instagram.com/p/VQCKByPUHI/Если смотрел матч и награждение , а именно на награждении произошло все это ,не вовремя матча ,то должен был заметить что динамодрочеры сдрыснули со стадиона сразу по окончании матча ,и показать им "ФАК" Бернард не мог никак !
qwaszx2008, 21.05.2017 10:06 Канал "ФУТБОЛ" молчит.... совпадение? Каналу Футбол и не надо ничего говорить ! Бернард сам все пояснил : https://www.instagram.com/p/VQCKByPUHI/Если смотрел матч и награждение , а именно на награждении произошло все это ,не вовремя матча ,то должен был заметить что динамодрочеры сдрыснули со стадиона сразу по окончании матча ,и показать им "ФАК" Бернард не мог никак !
Да и не "Фак" это был вовсе ! Это все их бразильские темы ! Бернард не Гармаш или Рыбка с Хачериди воспитанные в Динамо и тыкающие кругом факи ! Бернард хороший малый . Надеюсь таким и останется ! А всем динамодрочерам посоветую заткнуться и наслаждаться футболом который демонстрируют бразильцы Шахтера , а то скоро от игры "вяликого клуба" вас самих тошнить будет ! А Бернарда оставте в покое !
ахаахаха, та конечно не фак, это неверно так в Бразилии друзей приветствуют просто
Таким как ты если даже жопу показать, но на ней ржаво-черные шорты будут, то вы будете утверждать что она вам улыбнулась и подмигнула
Да и не "Фак" это был вовсе ! Это все их бразильские темы !
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...ага, это значит "привет"...а рука по локоть - "большой привет"....ох уж эти "бразильские темы"
qwaszx2008, 21.05.2017 10:06 Канал "ФУТБОЛ" молчит.... совпадение? Каналу Футбол и не надо ничего говорить ! Бернард сам все пояснил : https://www.instagram.com/p/VQCKByPUHI/Если смотрел матч и награждение , а именно на награждении произошло все это ,не вовремя матча ,то должен был заметить что динамодрочеры сдрыснули со стадиона сразу по окончании матча ,и показать им "ФАК" Бернард не мог никак !
Да и не "Фак" это был вовсе ! Это все их бразильские темы ! Бернард не Гармаш или Рыбка с Хачериди воспитанные в Динамо и тыкающие кругом факи ! Бернард хороший малый . Надеюсь таким и останется ! А всем динамодрочерам посоветую заткнуться и наслаждаться футболом который демонстрируют бразильцы Шахтера , а то скоро от игры "вяликого клуба" вас самих тошнить будет ! А Бернарда оставте в покое !
Вадо, а что это мне главной странице сайте, показывает в самых свежих комментах сайта, твой верхний коммент под ником Adekvatenko, получается что этот упоротый глор, пытающийся показать, что владеет укр.языком тоже ты ? Когда ж ты работать успеваешь и и жить, если у тебя только с 10 ток разных ников, а еще и столько же интерпретаций всяких ников WADO
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