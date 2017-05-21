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Шахтер Д
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Олимпик Д
21.05.2017 17:00   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Олимпик. Анонс

Обыграть чемпиона ради «бронзы»

  • 21.05.2017 08:24
  • 303 просмотров
  • 1 комментария
Метки
shakhtar.com
© shakhtar.com

Национальный чемпионат по футболу вышел на финишную прямую, многие важные вопросы решены, но остается бронзовая интрига. Теоретические шансы прийти к финишу третьим сохраняют четыре клуба, реальные – два, причем у луганской «Зари» имеется некоторое преимущество перед донецким «Олимпиком».

В прошлом туре команда Романа Санжара впервые в истории обыграла киевское «Динамо» и теперь готовится добиться положительного результата в противостоянии с донецким «Шахтером». Набранные в игре с новоиспеченным чемпионом очки (или одно очко) могут оказаться на вес золота, точнее «бронзы». С мотивацией у номинальных гостей, а игра двух донецких коллективов пройдет на киевском стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского (в последнее время это домашняя арена «олимпийцев»), все в полном порядке.

В пользу «Олимпика» говорит и желание «Шахтера» сыграть в непривычном составе. После победы в финале национального кубка Паулу Фонсека наверняка имеет соблазн завершить сезон резервистами и дублерами, а основным футболистам дать дополнительный отдых. Это, кстати, не очень хорошо для сборников, ведь Украине 11 июня играть против Финляндии в отборочном турнире чемпионата мира. Исходя из этого, думается, португальский специалист в кадровом вопросе будет искать золотую середину. Сегодня точно не смогут сыграть Срна, Марлос и Степаненко, которые получили возможность проконсультироваться с врачами и залечить старые травмы.

Конечно, в составе соперника также имеются травмированные, но к таким проблемам за весенний отрезок сезона все давно привыкли. Это не помешало «Олимпику» в трех последних турах набрать 7 из 9 возможных очков.

История взаимоотношений двух команд, юридически относящихся к одному городу, в рамках первенства страны на сегодняшний день насчитывает 7 матчей: 5 побед у «Шахтера», еще 2 игры завершились вничью, разница забитых и пропущенных мячей 23:4.

В конце о дополнительной мотивации для «горняков». Если «Шахтер» выиграет все три оставшихся матча, то установит новый национальный рекорд по набранным за один чемпионат очкам – 87. К тому же продолжается голевая серия «оранжево-черных». С 28 августа 2015 года они в 49 матчах УПЛ забили 128 мячей, и останавливаться не планируют.

Сергей СЕМЕНОВ

Ориентировочные составы

«Шахтер»: Н.Шевченко – Бутко, Кривцов, Ордец, Исмаили – Малышев, Танковский, Зубков, Алан Патрик, Бернард – Бланко-Лещук.

«Олимпик»: Махарадзе – Шестаков, Гришко, Эмерсон, Немчанинов – Брикнер, Цымбалюк, Моха, Поступаленко, Гринь – Сергийчук.

Котировки букмекеров:

На победу «Шахтера» в среднем букмекеры дают коэффициент 1.20. На победу «Олимпика» – 10.50. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan.

21 мая, воскресенье
«Шахтер» – «Олимпик»  
Киев. Стадион «Динамо» имени Лобановского. 17.00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
 Арбитр: Дмитрий Кутаков (Киевская область)
 Прогноз Sport.ua – 2:0

 

Источник — Sport.ua

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    8. 2:2
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    9. 2:1
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    10. 2:0
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Комментарии
    reignofshakhtar
      reignofshakhtar, 21.05.2017 09:07
    -1
    Вперед, гордість Донецька, Донбасу та України! Вперед, Чемп10ни!
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