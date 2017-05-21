Шахтер и Олимпик на Динамо играют вничью

Донецкий «Шахтер», который досрочно стал автором золотого дубля, принимал куда более мотивированный турнирной ситуацией донецкий «Олимпик» на поле киевского стадиона «Динамо». Шансы гостей на позитивный результат повышал экспериментальный состав хозяев, а также отсутствие на скамейке главного тренера Паулу Фонсеки. Португалец после хирургического вмешательства (ничего серьезного) оказался в ложе для почетных гостей.

Стартовый отрезок какими-то из ряда вон выходящими событиями отмечен не был. Было много борьбы в середине поля и стремления у «горняков» прорваться поближе к чужой штрафной. «Олимпийцы» на все это реагировали спокойно и должным образом, в обороне не отсиживались и сами активно шли вперед.

Счет гости открыли на 12-й минуте, когда соперник позволил отобрать мяч в середине поля и явно ошибся при построении офсайдной ловушки. Сергийчук не стал сближаться с одиноким голкипером, а красивым навесным ударом его перебросил. Проигрывающий по ходу первого тайма «Шахтер» в нынешнем чемпионате встречался нечасто.

Добившись материального перевеса, подопечные Романа Санжара менять основные игровые принципы не стали. Чемпион же не создавал привычного мощного давления. Контроль мяча – да. Прежняя тактическая схема – да. Желания атаковать с умом – да. Импровизация со стороны латиноамериканцев – да. Однако до основного состава «Шахтера» этим ребятам в середине первого тайма было далеко.

«Оранжево-черные» старались набрать вес постепенно. Махарадзе все чаще оказывался в центре всеобщего внимания. К исходу трети игры стало складываться впечатление, что не все «олимпийцы» и далеко не всегда дорабатывают в середине поля. Оказалось, что это только показалось. Не будем говорить о втором дыхании, но гости даже отвоевали игровую инициативу и перед перерывом уже сами больше атаковали. Иногда чуть ли не всем составом. Отыграться до перерыва «горнякам» так и не удалось, по сути, реальных шансов и не было.

Многие, наверняка, предполагали появление после перерыва Тайсона и Марлоса. Однако на второй тайм проигрывающий «Шахтер» вышел в прежнем кадровом сочетании.

Счет стал ничейным на 50-йминуте. Азеведо прострелил, Бутко замкнул дальнюю штангу. Об игре обороняющихся в этом эпизоде говорить не хочется вообще – сплошные ошибки. После этого результативного момента в игре «Шахтера» появилась легкость, футболисты стали получать удовольствие от происходящего.

На исходе игрового часа к выходу на замену были готовы Тайсон и Марлос. Перед рокировкой на 64-й минуте странное решение принял арбитр. Кривцов в чужой штрафной получил по ноге от Брикнера, но получил желтую карточку за… симуляцию. Впрочем, давайте не будет акцентировать на этом внимание. Ошибиться может каждый, а результат от этого промаха судьи не пострадал.

«Олимпик» старался и дальше играть, а не цепляться за ничью, искал варианты впереди, но чувствовался изменившийся настрой «Шахтера». Например, на 71-й минуте Марлос мог ставить точку, но пробил также по-пижонски как и в кубковом финале с «точки». Помните, как тогда бразилец реабилитировался? Сегодня стать героем поединка ему не судилось.

На 79-йминуте ситуация могла развернуться, но находящийся на хорошей ударной позиции Моха просто не попал по мячу. Вскоре «Олимпик» произвел последнюю замену и остался без номинального нападающего, то бишь мысли о «мировой» стали превалирующими. «Олимпик» своего добился.

Сергей СЕМЕНОВ