У суботу, 20 травня в столичному Гідропарку відбулись матчі другого та третього туру групового раунду першого у цьому сезоні турніру серед клубів з пляжного футболу – Суперкубку України. За його підсумками визначилися команди, які зіграють у матчі престижу – «Гріффін» та «Вибір», а також клуби, які розіграють трофей у фінальному матчі – «Євроформат» і «Артур Мьюзік». Пообідні на «Гідропарк арені» відбулись два матчі другого туру. Спочатку на майданчик вийшли команди, які програли напередодні – «Гріффін» та «Вибір». Знову молоді футболісти з Дніпра дали бій іменитій команді, та ще і чинним чемпіонам країни, проте помилка у захисті на останній хвилині коштувала дніпровцям дуже дорого. Максим Войток дочекався свого шансу після пресингу та переправив м’яч у ворота – 4:3 на користь команди Євгена Варениці.

Суперкубок України з пляжного футболу 2017. Груповий етап. 2 тур

Київ, «Гідропарк арена», 20.05.2017

Гріффін /Київ/ 4:3 Вибір /Дніпро/

Гріффін: В.Гладченко, В.Керєєв – В.Пантелейчук, А.Бутко, О.Іллічов, В.Арановський, В.Бакуменко, А.Іллічов, М.Войток, С.Романовський, О.Мозговий, О.Галицький

Вибір: А.Неруш, Є.Андрусенко, А.Блох – А.Багацький, М.Рарот, С.Дубовик, О.Касаткін, І.Туров, Є.Петренко, Н.Попов, Р.Шамілов, О.Щитнік, І.Левченко

Голи: В.Арановський,13,29; С.Романовський,15; М.Войток,36 - А.Неруш,7; А.Багацький,27; С.Дубовик,29

Після цього на пісок «Гідропарк арени» вийшли команди, які перемогли у п’ятницю – «Євроформат» протистояв «Артур Мьюзік». Гра вийшла на славу, а команди продемонстрували відкритий атакувальний футбол, забивши на двох 13 м’ячів! Героями зустрічі стали гравці «Євроформату» Олег Будзько (на його рахунку хет-трик) та Дмитро Войтенко (у його доробку дубль). У підсумку команда Андрія Євдокимова виграла з рахунком 8:5 й достроково вийшла у фінал Суперкубку 2017.

Суперкубок України з пляжного футболу 2017. Груповий етап. 2 тур

Київ, «Гідропарк арена», 20.05.2017

Артур Мьюзік /Київ/ 5:8 Євроформат /Київ/

Артур Мьюзік: В.Сидоренко, С.Тимошенко – І.Слободянюк, Д.Крохмалюк, О.Зборовський, І.Глуцький, В.Цой, О.Рисенко, Н.Шклярук, П.Хімяк, О.Семенов, В.Бокач

Євроформат: О.Пославський, Ю.Кліменко – М.Назаренко, А.Євдокимов, О.Будзько, І.Бич, Д.Войтенко, М.Хижняк, Я.Заворотний, С.Бабюк, А.Криворучко, В.Мельник, Я.Намчук

Голи: І.Глуцький,12,14; О.Семенов,3; О.Зборовський,30; П.Корнейчук,32 - О.Будзько,3,6,12; Д.Войтенко,21,26; С.Бабюк,1; Я.Заворотний,29; М.Хижняк,30

Після перерви команди продовжили боротьбу в матчах третього туру. Ключовою стала битва між «Гріффіном» та «Артур Мьюзік», яка вирішила долю другої перепустки у фінал. Форвард грифонів Олексій Іллічов забив красивий гол на третій хвилині і вивів свою команду вперед. Проте Олег Зборовський підправив мяч у ворота біля лівої штанги і зрівняв результат. А розв’язка настала наприкінці зустрічі. Спочатку Віталій Сидоренко дальнім пострілом вразив ворота свого візаві та партнера по збірній України Володимира Гладченка, а за дві хвилини Вадим Бокач зробив рахунок 3:1 на користь музикантів. За хвилину і двадцять секунд до фінального свистка Антон Бутко реалізовав пенальті за гру рукою, проте врятувати матч футболісти «Гріффіна» не зуміли. 3:2 – «Артур Мьюзік» набрав п’ять очок і фінішував у групі другим.

Суперкубок України з пляжного футболу 2017. Груповий етап. 3 тур

Київ, «Гідропарк арена», 20.05.2017

Гріффін /Київ/ 2:3 Артур Мьюзік /Київ/

Гріффін: В.Гладченко, В.Керєєв – В.Пантелейчук, А.Бутко, О.Іллічов, В.Арановський, В.Бакуменко, А.Іллічов, М.Войток, С.Романовський, О.Мозговий, О.Галицький

Артур Мьюзік: В.Сидоренко, С.Тимошенко – І.Слободянюк, Д.Крохмалюк, О.Зборовський, І.Глуцький, В.Цой, О.Рисенко, Н.Шклярук, П.Хімяк, О.Семенов, В.Бокач

Голи: О.Іллічов,3; А.Бутко,35(пен.) - О.Зборовський,9; В.Сидоренко,31; В.Бокач,33

Останній матч «Євроформат» - «Вибір» вже не мав турнірного значення, проте вийшов неймовірним! Команда, якою керував Микола Костенко (у складі дніпровців, нагадаю, сім гравців молодіжної збірної України) приголомшила киян, коли на 15-ій хвилині вела у рахунку 3:0!

Але «Євроформат» зміг перебудувати гру і не тільки зрівняти рахунок, а й вирвати перемогу. Дублем відзначився Дмитро Войтенко, який із сімома голами очолив бомбардирську гонку Суперкубку 2017. Відзначимо, що за «Вибір» у воротах грав вісімнадцятирічний голкіпер Артем Блох, якому допомагали порадами Андрій Неруш та Євген Андрусенко. Крім того, у «Вибора» два голи провів юний Нікіта Попов, тож молоді футболісти з Дніпра дали бій у всіх трьох матчах групового турніру і програли у всіх поєдинках з різницею лише в один мяч.

Суперкубок України з пляжного футболу 2017. Груповий етап. 3 тур

Київ, «Гідропарк арена», 20.05.2017

Вибір /Дніпро/ 3:4 Євроформат /Київ/

Вибір: А.Неруш, Є.Андрусенко, А.Блох – А.Багацький, М.Рарот, С.Дубовик, О.Касаткін, І.Туров, Є.Петренко, Н.Попов, Р.Шамілов, О.Щитнік, І.Левченко

Євроформат: О.Пославський, Ю.Кліменко – М.Назаренко, А.Євдокимов, О.Будзько, І.Бич, Д.Войтенко, М.Хижняк, Я.Заворотний, С.Бабюк, А.Криворучко, В.Мельник, Я.Намчук

Голи: Н.Попов,6,15; М.Рарот,8 - Д.Войтенко, 26,31; М.Хижняк,21; Я.Заворотний,30

У неділю, 21 травня на «Гідропарк арені» визначиться володар Суперкубку України. О 13:00 у фіналі зійдуться «Євроформат» та «Артур Мьюзік», а о 12:00 у матчі престижу зіграють «Гріффін» та «Вибір».

Суперкубок України з пляжного футболу 2017

Турнірна таблиця після групового етапу:

№ Команда ІГРИ ПЕР ПЕР/Д.Ч. ПЕР/ПЕН ПОР О 1 Евроформат /Київ/ 3 3 0 0 0 9 2 Артур Мьюзік /Київ/ 3 1 1 0 1 5 3 Гріффін /Київ/ 3 1 0 0 2 3 4 Вибір /Дніпро/ 3 0 0 0 3 0

21 травня (неділя):

12:00 Матч престижу: Гріффін - Вибір

13:00 ФІНАЛ: Євроформат - Артур Мьюзік

Лев Галушко, спеціально для Sport.ua