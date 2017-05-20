На Украине сегодня счастье. Я думаю даже канадцы так не рады

сборная мокшании і бурятии,мне напоминает их Пафосный пароход--Одмирал Кузнецов,много шума и дыма...

но... дарагие спорт юа, у вас не то что бы анонса ЧМ по хоккею нет, у вас даже нет рассписания!! ...

петю после запоя в чувства приводит

на три вещи ,можно смотреть вечно,как течет вода,как горит огонь,как громят какцапизм

не знаю а мне эта сборная понравилась,очень много молодых новичков, да проиграли Канаде но это се...