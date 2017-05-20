В поединке 37-го тура чемпионата Италии «Кьево» — «Рома» победу одержали гости, хотя дважды в счете вели команда из Вероны.
Кьево – Рома 3:5 (2:2, 1:3)
Голы: 1:0 – Кастро, 15 . 1:1 – Эль-Шаарави, 28. 2:1 – Инглезе, 37. 2:2 – Салах, 42. 2:3 – Эль-Шаарави, 58. 2:4 – Салах, 76. 2:5 – Джеко, 83. 3:5 – Инглезе, 86.
Кьево: Соррентино, Гамберини (Фрей, 57), Гобби, Каччаторе, Цесар, Депаоли, Радованович, Кастро (Пеллиссье, 46), Бастьен, Бирса, Инглезе (Вигнато, 87).
Рома: Щесны, Манолас, Эмерсон, Рюдигер, Фасио, Стротман, де Росси, Салах (Перотти, 82), Паредес, Эль-Шаарави (Наингголан, 71), Джеко (Тотти, 86).
Предупреждения: Кастро (15), Радованович (47).
Источник — Sport.ua
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