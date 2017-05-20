Ветеранская сборная Украины в присутствии многочисленных болельщиков на НСК «Олимпийский» с минимальным счетом смогла обыграть команду Грузии, в составе которой на поле вышли такие легендарные футболисты, как Каха Каладзе, Леван Кобиашвили и Георги Деметрадзе.

В середине первого тайма прекрасная передача пяткой от Алексея Михайличенко нашла Сергея Назаренко, который, вспомнив свои золотые времена, отличился прекрасным голом. Этот результативный удар стал единственным в матче, несмотря на то, что команда Анатолия Демьяненко еще дважды проверяла на прочность каркас ворот соперника.

Стоит отметить, что матч посетили не только выдающиеся в прошлом футболисты, такие как Олег Протасов, Владимир Бессонов, Олег Саленко и другие, но и вице-президент УЕФА Григорий Суркис, а также владелец киевского «Динамо» Игорь Суркис.

Впереди у сборной Украины среди ветеранов важнейшие международные матчи против Венгрии в Ужгороде 30-го мая, а 5-го июня в Умани команда Демьяненко встретится со сборной Израиля.

Украина - Грузия - 1:0

Гол: Сергей Назаренко, 12.

Украина: Виталий Рева - Владимир Езерский, Юрий Дмитрулин, Вячеслав Свидерский, Андрей Оксимец, Вячеслав Шевчук, Андрей Донец, Виталий Самойлов, Дмитрий Пинчук, Алексей Михайличенко, Виталий Косовский, Сергей Нагорняк, Олег Шелаев, Сергей Назаренко, Юрий Максимов, Эдуард Цихмейструк, Олег Собуцкий, Александр Косырин, Андрей Павелко, Андрей Воробей, Алексей Белик.

Грузия: Иракли Зоидзе, Жозеф Гришикашвили, Гиорги Ломая - Леван Кобиашвили, Каха Каладзе, Александре Амисулашвили, Мамука Мачавариани, Гела Шекиладзе, Георге Ревазишвили, Леван Силагадзе, Леван Тскитишвили, Гога Гахокидзе, Гоча Ямараули, Георге Немсадзе, Витали Дараселиа, Георге Анчабадзе, Владимер Бурдули, Давид Муджири, Александер Иашвили, Гиорги Деметрадзе, Михеил Кавелашвили, Давид Сирадзе, Михеил Жишкариани.





