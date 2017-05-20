Гипотетический шанс Зенита на место в ЛЧ и экзамен для Арсенала-Тулы

Не питая иллюзий

Выполнив задачу попадания в Лигу Европы через Кубок России, выигранный «Локомотивом», команда Юрия Семина последние матчи сезона играет в свое удовольствие. Перед москвичами совершенно не довлеет результат, и они максимально раскрепощены. Преодолев четырехматчевую безвыигрышную серию, «железнодорожники» выиграли последние два матча у «Оренбурга» и «Урала».

Наиболее сложной получилась игра со «шмелями», которых московская команда ранее обыграла в финале Кубка. Впрочем, если бы не автогол Соломона Кверквелии, то ни о какой интриги и вовсе не приходилось бы говорить.

В отличие от «Локомотива», у «Зенита» еще есть турнирная мотивация. Команда Мирчи Луческу живет надеждой обойти ЦСКА и занять второе место, дающее право выступать в Лиге чемпионов. Правда, шанс этот совсем мизерный.

«Сине-бело-голубым» надо не только обыграть «железнодорожников» в предстоящей встрече (а сделать это будет сложно, поскольку московская команда наверняка хочет завершить сезон победой, да еще дома, на глазах своих болельщиков), но и надеяться, что в параллельной встрече ЦСКА совершит осечку в родных стенах с «Анжи», во что даже поверить сложно. Свой шанс «Зенит» упустил еще в матче с «Тереком», которого необходимо было побеждать.

Напоследок отмечу, что «Зенит» не выигрывает у «Локомотива» на протяжении двух лет. Питерская команда не смогла выиграть у «железнодорожников» (две домашних ничьи и выездное поражение) ни в одном из последних трех матчей.

«Локомотив» - «Зенит»

21 мая, 15:00. Москва, «Локомотив»

Арбитр: Михаил Вилков

Котировки БК «Олимп»

П1 - 3.64 Х - 3.33 П2 - 2.11

Ориентировочные составы:

«Локомотив»: Гильерме – Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Янбаев – Тарасов, И. Денисов – Ал. Миранчук, Фернандеш, Коломейцев – Майкон

«Зенит»: Лодыгин – Смольников, Нету, Кришито, Жирков – Маурисио, Цаллагов – Кокорин, Жулиано, Данни – Дзюба

Не сыграют: Чорлука (травма), А. Миранчук (дисквалификация) – Файзулин, Лунев (оба травмированы), Гарсия, Юсупов (оба дисквалифицированы)

Когда достаточно ничьей

Обыграв в минувшем туре «Анжи» и поднявшись на желанное четвертое место, «Ростов» ожидает еще одно выездное испытание. Команде Ивана Данильянца предстоит встреча с «Оренбургом».

В отличие от «Анжи», подопечные Роберта Евдокимова все еще мотивированы, а потому одолеть дебютанта Премьер-лиги «сельмашам» будет крайне непросто. С другой стороны, «Ростову» не надо во что бы то ни стало побеждать, ведь «желто-синих» устроит и ничья, которая позволит финишировать на четвертой еврокубковой позиции.

А вот «Оренбургу» победа нужна больше. Команда Евдокимова еще борется за сохранение прописки в элите и приложит максимум усилий, дабы не вылететь напрямую в ФНЛ, а принять участие в стыковых поединках за сохранение места в Премьер-лиге. Впрочем, даже в случае поражения от «Ростова», «Оренбург» может добиться желаемого, если «Арсенал Тула» не совершит чудо и не обыграет дома «Спартак».

«Оренбург» - «Ростов»

21 мая, 15:00. Оренбург, «Газовик»

Арбитр: Владислав Безбородов

Котировки БК «Олимп»

П1 - 3.47 Х - 3.07 П2 - 2.29

Ориентировочные составы:

«Оренбург»: Руденко – Малых, Ойеволе, Сиваков, Полуяхтов – Афонин – Парняков, Георгиев, Драгун, Григорьев – Дюриш

«Ростов»: Медведев – Калачев, Мевля, Кудряшов, Навас, Терентьев – Ерохин, Гацкан, Нобоа – Азмун, Полоз

Не сыграют: Габулов, Кержаков, Кацалапов (все травмированы) – Джанаев, Киреев (оба травмированы)

Все матчи 30-го тура: