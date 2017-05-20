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34-й тур
Бавария
4:1
Фрайбург
20.05.2017, FT

Бавария — Фрайбург — 4:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Бундеслиги «Бавария» — «Фрайбург»

  • 20.05.2017 21:56
  • 116 просмотров
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В поединке 34-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Фрайбург» крупную победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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