Усманов хочет купить 67% акций Арсенала

Российский миллиардер Алишер Усманов предложил американскому магнату Стэну Кронке продать ему 67% акций лондонского футбольного клуба «Арсенал» за 1,3 млрд долларов.

Самому Усманову сейчас принадлежит свыше 30% клуба. В случае покупки акций у Кронке российский миллиардер увеличил бы свою долю до 97%. Кронке пока не ответил на предложение Усманова, тем самым продемонстрировав, что не заинтересован в продаже своей доли. В любом случае Кронке должен предоставить письменный ответ.

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В апреле Усманов заявил, что ответственность за неудачи клуба в этом сезоне несет не только главный тренер Арсен Венгер, но и Кронке с советом директоров. Сам Усманов исключен из совета клуба и не участвует в принятии решений.

Сейчас «Арсенал» занимает пятое место в чемпионате Англии и рискует впервые за 20 лет не попасть в Лигу чемпионов УЕФА, что в свою очередь повлечет убытки в размере примерно 50 млн фунтов.

Алишер Усманов неоднократно критиковал руководство «Арсенала», настаивая на том, что клуб нуждается в покупке суперзвезд. По мнению Усманова, отказываясь от контрактов с ведущими футболистами, «Арсенал» сам закрывает себе дорогу к победам. В феврале прошлого года Усманов увеличил свою долю в клубе с 21% до 30%, выкупив акции у иранского бизнесмена Фарада Мошири.