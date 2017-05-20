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Тяньцзинь Цюаньцзянь объявил о договоренности с топ-форвардом

Китайский клуб договорился о контракте с очередным европейцем

  • 20.05.2017 20:44
  • 567 просмотров
  • 1 комментария
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Босс «Тяньцзинь Цюаньцзянь» объявил об устной договоренности с форвардом мирового уровня.
 
«Решение принято, он подпишет контракт с нами летом. Мы получили устное согласие, письменного договора пока нет. Имени не назову.
 
Мы хотим приобрести минимум одного футболиста из Европы, но, возможно, даже двух. Нам нужен нападающий, но есть интерес и к полузащитнику», – заявил Шу Юхуи.
 
Ранее сообщалось, что «Тяньцзинь Цюаньцзянь» интересуется Пьер-Эмериком Обамеянгом, Диего Костой, Эдином Джеко и Антони Модестом. В клубе сейчас играют Аксель Витсель и Алешандро Пато.

Источник — Евроспорт

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Комментарии
    Vitaliy_yatsenko
    online
      Vitaliy_yatsenko, 20.05.2017 21:02
    0
    А Мораєс значить не грає)) я все розумію, що передруковується новина з сусідньої країни, та все ж треба фільтрувати те, що вони там у себе гравців з України не помічають.
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