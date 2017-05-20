Тяньцзинь Цюаньцзянь объявил о договоренности с топ-форвардом

Босс «Тяньцзинь Цюаньцзянь» объявил об устной договоренности с форвардом мирового уровня.

«Решение принято, он подпишет контракт с нами летом. Мы получили устное согласие, письменного договора пока нет. Имени не назову.

Мы хотим приобрести минимум одного футболиста из Европы, но, возможно, даже двух. Нам нужен нападающий, но есть интерес и к полузащитнику», – заявил Шу Юхуи.

Ранее сообщалось, что «Тяньцзинь Цюаньцзянь» интересуется Пьер-Эмериком Обамеянгом, Диего Костой, Эдином Джеко и Антони Модестом. В клубе сейчас играют Аксель Витсель и Алешандро Пато.