Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Днепр всегда будет – я уверен в этом»

И.о. главного тренера «Днепра» Дмитрий Михайленко:

– Результат ожидаемый?

– Как может быть ожидаем результат в матче с сильной организованной командой. Не веди статистику, но мне кажется, что при этом тренере «Сталь» дома не проигрывала. Мы рассчитывали на хорошую игру и победу, но сказать, что мы ее ожидали, нельзя. Хорошо, что все так закончилось. Если первый тайм проходил под нашим контролем, и мы не дали много создать противнику, то во втором тайме нам сопутствовала удача. Благодаря ей и морально-волевым качествам мы одержали победу.

– Сегодня наши защитники дважды рискованно отдавали пас вратарю. вы им за это выскажете претензии?

– Выскажу обязательно.

– Мы видели, как команда то ли прощается с болельщиками, то ли благодарит за поддержку. Чего ждать?

– «Днепр» всегда будет – я уверен в этом. Понимаю чувства болельщиков, которые не знают, чем все закончится, и, думаю, в последних играх будут нас поддерживать с большой силой, с большими эмоциями. Уверен, что все будет хорошо, и «Днепр» будет существовать.

– Извините за настойчивость, но вы видите свет в конце туннеля? Вам приходят какие-то импульсы от руководства?

– Не знаю насчет импульсов, потому как я – довольно толстокожий человек, и мне даже сны не снятся (улыбаясь). Уверен, что с «Днепром» все будет хорошо.

– Влад выдал два разных тайма. Что произошло?

– Вы оцениваете игру по отдельным эпизодам, а мы – более глобально. Особых проблем в игре Влада я не увидел. Второй тайм провалила вся команда, особенно это касается группы атаки. Не может вся оборона держаться только на защитниках и вратаре. Есть претензии к игре всей команды во втором тайме.