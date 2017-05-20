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Олимпик готовится к поединку с Шахтером

Донецкая команда провела тренировку на поле столичного РВУФК

  • 20.05.2017 19:51
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ФК Олимпик
© ФК Олимпик

В субботу вечером донецкий «Олимпик» провел традиционную предматчевую тренировку накануне встречи с земляками из «Шахтера».

Занятие проходило на поле столичного РВУФК и длилось чуть больше часа. Подопечные Романа Санжара после небольшой пробежки поработали в «тарелочках» над контролем мяча в разных вариациях. Далее «олимпийцы» практиковали контроль мяча на ограниченном пространстве, отработали фланговые подачи и побили по воротам. А закончили тренировку веселые беговые упражнения, которые всегда приносят массу положительных эмоций.

Матч «Шахтер» - «Олимпик» состоится в воскресенье, 21 мая, на столичном стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского. Начало встречи – в 17:00. Билеты можно приобрести в кассах стадиона.

Источник — ФК Олимпик

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