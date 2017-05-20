просто шабаш тролів з обох боків))) а скільки вам, хлопці, платять за вашу роботу, може й собі сп...

КАНАДА - БРАВО .!!!!

Все правильно брателло пишешь!!! В отсутствии своих достижений порадуемся за чужие. Не важно, что...

В 2016 ПБК ЦСКА выиграло Евролигу (если клубные успехи тоже считаются)

Очень рад за Канаду и абсолютно насрать на Росию, но... дарагие спорт юа, у вас не то что бы анон...