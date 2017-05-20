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30-й тур
Сталь Каменское
0:1
Днепр Дн
20.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Сталь — Днепр — 0:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча УПЛ «Сталь» — «Днепр»

  • 20.05.2017 20:16
  • 390 просмотров
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Метки
ФК Днепр
© ФК Днепр

В поединке 30-го тура УПЛ «Сталь» — «Днепр» минимальную победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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