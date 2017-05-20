КОСТЕВИЧ: «У Карпат не было шансов конкурировать с Динамо и Шахтером»

Украинский футболист «Леха» Владимир Костевич считает, что в Польше ему будет проще выиграть золотые медали чемпионата, чем в Украине.

— С Лехом вы, вероятно, имеете больше шансов на золото, чем в Украине с Карпатами?

— Действительно, в Украине существует огромная дистанция между Шахтером и Динамо, с одной стороны, и всеми остальными, – с другой. Обыграть их — практически невыполнимая задача. У Карпат не было шансов составить им конкуренцию.

В Польше же ситуация куда более непредсказуемая. Даже в раздевалке атмосфера гораздо непринужденнее, мы не зацикливаемся на матчах с непосредственными конкурентами.

— Вы левша, как и выступавший ранее на этой же позиции за Лех шотландец Барри Дуглас, поэтому вас часто сравнивают с ним. Сами довольны игровыми показателями, в частности двумя ассистами?

— Определенно я могу играть лучше. Было много ситуаций, когда мог отдать последний пас, но не получалось. Тогда бы, конечно, цифры были получше. Имел и возможность забить. Ассисты — это, конечно, хорошо, но я по-прежнему настроен забить.

— У вас был такой шанс с Термаликой, но вратарь вытащил мяч после вашего отменного удара со штрафного…

— Вообще-то мне не часто доверяют бить штрафные. Ведь в Лехе есть специалисты по этой части, возьмите хотя бы Дарко Евтича. Что ж, буду ждать своего шанса…

Евгений ПАШУТИНСКИЙ