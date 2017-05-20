Володимир ДИКИЙ: «Гра йшла до забитого гола»

лучше б уж копипастили с сапронова, как раньше... Сейчас даже этого не делают.

Не думаю, що повезло, хіба трішки. Грала Елінка добре. Повезло, якщо б програвала без шансів, а с...

Причем здесь повезло. Свитолина уровня топа сейчас. Так что она теперь для всех неподарок

Все-таки достаточно быстро появилась новость, но настолько бестолково написанная (или скопипащенн...