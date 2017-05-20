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30-й тур
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2:0
Волынь
20.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Володимир ДИКИЙ: «Гра йшла до забитого гола»

«Зірка» – «Волинь» – 2:0. Післяматчева прес-конференція тренера волинян

  • 20.05.2017 19:36
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Володимир ДИКИЙ: «Гра йшла до забитого гола»
Тренер «Волині» Володимир Дикий:
 
- Гра йшла до забитого гола, хто перший забив би, той і виграв би. «Зірка» реалізувала свої моменти. Грали вихованці волинського футболу. Звичайно, не вистачає майстерності. У першому таймі у нас були моменти, але ми не змогли їх реалізувати.

«Зірка» забила з двох своїх моментів. Два моменти – два голи. Все могло бути по-іншому. Претензій до гравців немає. Зробили все, що могли.  

Источник — ФК Волынь

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