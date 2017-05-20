Тренер «Волині» Володимир Дикий:
- Гра йшла до забитого гола, хто перший забив би, той і виграв би. «Зірка» реалізувала свої моменти. Грали вихованці волинського футболу. Звичайно, не вистачає майстерності. У першому таймі у нас були моменти, але ми не змогли їх реалізувати.
«Зірка» забила з двох своїх моментів. Два моменти – два голи. Все могло бути по-іншому. Претензій до гравців немає. Зробили все, що могли.
«Зірка» забила з двох своїх моментів. Два моменти – два голи. Все могло бути по-іншому. Претензій до гравців немає. Зробили все, що могли.
Источник — ФК Волынь
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