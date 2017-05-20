Комитет по этике не будет рассматривать слова Луческу в адрес Мутко

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) не будет рассматривать слова главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу в адрес главы организации Виталия Мутко. Об этом журналистам рассказал сам президент РФС.

В среду в матче 29-го тура чемпионата России «Зенит» на своем поле победил «Краснодар» со счетом 1:0. На послематчевой пресс-конференции Луческу сказал, что у него сложилось впечатление, будто президент РФС «дал знак против «Зенита». Также он обвинил петербургские СМИ в излишнем давлении на команду с первого дня его работы и нелицеприятно высказался о них, уходя с пресс-конференции.

«Луческу, видимо, под лупой изучает то, что я говорю, я никак на это не реагирую, это все эмоции и футбол. Комиссия РФС по этике не будет рассматривать это дело. Я не вижу ничего такого, что может там рассматривать комитет, это эмоции, все несерьезно. Я делаю все, чтобы результаты в чемпионате России были объективны», - сказал Мутко.