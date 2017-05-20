Бавария разбила Фрайбург, Боруссия Д перестреляла Вердер

Чемпионат Германии. 34-й тур
«Бавария» – «Фрайбург» – 4:1
Голы: Роббен, 4, Видаль, 73, Рибери, 90, Киммих, 90+2 – Петерсен, 76
«Бавария»: Штарке, Бернат, Алаба, Боатенг (Киммих, 11), Роббен, Лам (Рафинья, 87), Хаби Алонсо (Рибери, 82), Видаль, Коман, Мюллер, Левандовски.
«Фрайбург»: Шволов, Гульде, Гюнтер, Игньовски (Нильсен, 88), Кемпф, Франтц (Шустер, 72), Хефлер, Филипп, Хаберер (Петерсен, 67), Грифо, Нидерлехнер.
Предупреждение: Видаль (53)
«Боруссия» Д – «Вердер» – 4:3
Голы: Ройс, 32, 75, с пенальти, Обамеянг, 42, 89, с пенальти – Юнузович, 7, Бартельс, 46, Крузе, 68
«Боруссия» Д: Бюрки, Гинтер, Папастатопулос, Геррейру, Бартра, Кагава, Шахин (Кастро, 72), Ройс, Дурм (Пулишич, 46), Обамеянг, Дембеле (Бендер, 90).
«Вердер»: Видвальд, Сане (Эггештайн, 86), Гарсия, Гебре Селассие (Гнабри, 46), Мойсандер, Дилэйни, Велькович, Бартельс, Гриллич (Баргфреде, 72), Юнузович, Крузе.
Предупреждения: Папастатопулос (11), Бартельс (58), Дембеле (61), Шахин (62), Кагава (87), Баргфреде (88), Велькович (90)
«Боруссия» М – «Дармштадт» – 2:2
Голы: Азар, 50, Раффаэл, 65 – Шипплок, 62, Хеллер, 90
«Боруссия» М: Зоммер, Шульц, Кристенсен, Вестергор, Хофманн, Джонсон (Корб, 74), Дауд (Бенеш, 74), Крамер, Азар (Хан, 80), Штиндль, Раффаэл.
«Дармштадт»: Хойер, Банггор, Штайнхофер, Хен, Гувара, Гондорф (Зендер, 89), Алтынтоп, Розенталь (Шипплок, 58), Хеллер, Сэм, Чолак (Олейник, 80).
Предупреждение: Крамер (12)
«Герта» – «Байер» – 2:6
Голы: Вайзер, 71, Похьянпало, 90 – Эрнандес, 5, Хавертц, 31, 45, Кисслинг, 64, с пенальти, Арангис, 81, с пенальти, Аллаги, 86, с пенальти
«Герта»: Ярстейн, Торунарига, Брукс (Лангкамп, 46), Платтенхардт, Вайзер, Аллан (Шелбред, 46), Дарида, Эссвайн (Аллаги, 69), Пекарик, Ибишевич, Калу.
«Байер»: Лено, Едвай, Та, Венделл (да Кошта, 71), Хенрихс, Хавертц, Баумгартлингер, Арангис, Брандт, Эрнандес (Бэйли, 79), Кисслинг (Похьянпало, 73).
Предупреждения: Аллан (12), Ибишевич (36), Венделл (60), Дарида (63)
«Кельн» – «Майнц» – 2:0
Голы: Хектор, 43, Осако, 87
«Кельн»: Хорн, Хайнц, Соренсен, Клюнтер, Хектор, Леманн, Рауш, Йойич (Клеменс, 90), Битенкур (Цоллер, 79), Осако (Озджан, 88), Модест.
«Майнц»: Хут, Бунгерт (Озтуналы, 75), Белль, Бросински, Гбамен, Хольтманн, Фрай, Квайсон (Муто, 62), Балогун (Хак, 18), Кркич, Кордоба.
Предупреждения: Рауш (20), Белль (45), Клюнтер (64)
«Гамбург» – «Вольфсбург» – 2:1
Голы: Костич, 32, Вальдшмидт, 88 – Кнохе, 23
«Гамбург»: Матения, Пападопулос, Остжолек, Сакаи, Маврай, Экдаль (Джатта, 71), Юнг, Холтби (Вальдшмидт, 86), Мюллер (Грегорич, 64), Костич, Вуд.
«Вольфсбург»: Кастельс, Волльшайд, Кнохе, Юнг (Осимхен, 76), Герхардт, Луис Густаво, Гилавоги, Малли (Арнольд, 84), Блашчиковски (Виейринья, 46), Нтеп, Гомес.
Предупреждения: Сакаи (25), Гилавоги (36), Виейринья (59), Пападопулос (80), Кастельс (90), Грегорич (90)
«Ингольштадт» – «Шальке» – 1:1
Голы: Гросс, 41, с пенальти – Авдияй, 2
«Ингольштадт»: Нюланд, Зуттнер, Матип, Брежери, Хадерджонай, Кристиансен, Рожер (Моралес, 89), Киттель (Лекки, 76), Коэн, Гросс (Хинтерзеер, 85), Лескано.
«Шальке»: Фэрманн, Настасич, Налдо, Ритер, Коке (Текпетей, 90), Горетцка, Бенталеб, Бургшталлер (Хунтелар, 86), Стамбули, Керер, Авдияй (McKennie, 77).
Предупреждения: Лескано (47), Текпетей (90)
Удаление: Стамбули (63)
«Хоффенхайм» – «Аугсбург» – 0:0
«Хоффенхайм»: Бауманн, Цубер, Бичакчич, Зюле, Демирбай (Амири, 66), Фогт, Руди, Ут (Швеглер, 65), Крамарич, Салаи, Вагнер.
«Аугсбург»: Люте, Хинтереггер, Гауэлеу, Стафилидис (Каюби, 52), Макс, Кор, Байер, Халил Алтынтоп (Тайгль, 90), Шмид, Верхаг, Финнбогасон (Чжи Дон Вон, 90).
Предупреждения: Байер (45), Руди (45), Цубер (55)
«Айнтрахт» Ф – «Лейпциг» – 2:2
Голы: Вальехо, 83, Блум, 90 – Забитцер, 25, Поульсен, 56
«Айнтрахт» Ф: Градецки, Таватха (Вальехо, 62), Чендлер, Абраам, Варела (Майер, 71), Гачинович, Фабиан, Хектор, Очипка, Хргота (Блум, 77), Сеферович.
«Лейпциг»: Гулачи, Бернардо, Шмитц, Упамекано, Ильзанкер, Демме, Кейта, Берк (Кайзер, 66), Забитцер, Форсберг, Поульсен (Зельке, 83).
Предупреждения: Фабиан (36), Кайзер (75), Зельке (89)
Источник — Sport.ua
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