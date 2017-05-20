Владимир КОСТЕВИЧ: «В Польше меня приняли как своего»

Успешное выступление в чемпионате Польши познаньского Леха, отстающего за три тура до финиша чемпионского плей-офф от лидера, варшавской Легии, всего на два очка, привлекает к этой команде повышенное внимание. Свою лепту в прогресс железнодорожников вносит и украинский левый защитник Владимир Костевич, перебравшийся в Экстракласу после Нового года и сходу застолбивший за собой место в основе — 14 матчей без замен в чемпионате (две голевые передачи) и два в Кубке.

— За четыре месяца в Познани вы в совершенстве освоили польский язык. По темпам обучения можете конкурировать со своим тренером хорватом Ненадом Бьелицей…

— На самом деле, язык дался мне очень легко. Наверное, потому, что он похож на украинский, много слов звучат примерно одинаково. Моя акклиматизация в команде прошла быстро и безболезненно. Хотя в этом заслуга, прежде всего, партнеров, хочу выразить им признательность за то, что сразу приняли меня как своего.

— Слышал от вас, что Львов и Познань похожи. А какой город все же больше вам по душе?

— Львов — мой родной город. Там остался дом, семья, друзья. Познань — новое для меня, но тоже очень приятное место. Когда я выхожу на улицу во Львове, то редко вижу какие-то перемены. Здесь же постоянно что-то происходит, ведутся какие-то работы, улицы становятся еще прекраснее. Кстати, это тоже в какой-то мере побуждает меня расти, развиваться…

Я переехал в Познань, чтобы сделать следующий шаг в своей карьере. После выступления за Карпаты я знал, что в моей жизни грядут большие перемены. Я должен был попасть в клуб, который хочет регулярно побеждать, быть лучше соперника в каждой следующей встрече. И я оказался в правильном месте в этом плане.