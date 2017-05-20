Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Жалею, что купил Mazeratti. Был молодой и глупый»

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко сожалеет, что купил автомобиль Mazeratti.
«У меня Mazeratti. Откровенно говоря, не раз жалел, когда ее купил. Был молодой и хотелось тогда «попонтоваться», чтобы все на меня смотрели. Сейчас, конечно, это не очень рентабельно, тем более, что есть двое детей. Машина зимой не ездит. Повторюсь, был молодой и глупый», — рассказал Ярмоленко.
Источник — #FootballHub
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