Филипп Лам будет включен в Зал славы Баварии

В субботу «Бавария» проведет на «Альянц Арене» последний матч сезона, а затем на балконе ратуши состоится празднования победы в чемпионате. Филипп Лам в восьмой раз поднимет над головой серебряную Салатницу. Достойное завершение выдающейся карьеры капитана, который на протяжении 22 лет, включая двухлетнюю командировку в «Штутгарт», достойно представлял «Баварию» на самом высоком уровне.

В знак признательности за заслуги и огромный вклад в успехи «Баварии» руководство клуба приняло решение включить Филиппа Лама в Зал славы!

Таким образом, Филипп Лам встанет в один ряд с самыми великими и популярными футболистами Рекордмайстера прошлых лет - Францом Беккенбауэром, Гердом Мюллером, Зеппом Майером, Карлом-Хайнцем Румменигге, Ули Хёнессом, Лотаром Маттеусом, Джоване Элбером, Мехметом Шоллем, Оливером Каном.

Карл-Хайнц Румменигге: «Филипп Лам - один из самых выдающихся футболистов «Баварии» в новейшей истории. Он заслуживает включения в Зал славы, поскольку везде представлял «Баварию» на самом высоком уровне. «Бавария» благодарит Филиппа за его великолепную работу».