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Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «В Динамо идет обновление команды»

Молодежи нужно время, чтобы вырасти в хороших футболистов, считает специалист

  • 20.05.2017 16:49
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Сборная Украины среди ветеранов. Анатолий Демьяненко
© Сборная Украины среди ветеранов. Анатолий Демьяненко

Анатолий Демьяненко считает, что Сергею Реброву следует остаться в «Динамо».

- Сейчас идет обновление команды. Если вы заметили, в «Динамо» Киев играет очень много молодежи из дубля, U-21 и U-19. Поэтому здесь вопрос неоднозначный. Как они видят направление клуба? Если ставить на свою молодежь, то надо подождать пару лет, пока они вырастут в хороших футболистов.

Источник — ТК Футбол

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