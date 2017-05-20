Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «В Динамо идет обновление команды»

Анатолий Демьяненко считает, что Сергею Реброву следует остаться в «Динамо».
- Сейчас идет обновление команды. Если вы заметили, в «Динамо» Киев играет очень много молодежи из дубля, U-21 и U-19. Поэтому здесь вопрос неоднозначный. Как они видят направление клуба? Если ставить на свою молодежь, то надо подождать пару лет, пока они вырастут в хороших футболистов.
Источник — ТК Футбол
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