Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Буду рад, если получится перейти в другой клуб»

Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал о своем возможном переходе в другой клуб.

«Я живу сегодняшним днем. Если получится перейти в другой клуб, то я буду рад этому. Если нет, то буду играть за «Динамо» и отдавать все силы. У меня не самые плохие отношения с Игорем Суркисом. Если он так решил, то это его мнение, я не обижаюсь и не держу на негозла. Так должно быть, я ни о чем не жалею.

Не боюсь ли я повторить судьбу Евгения Коноплянки? Я ничего не боюсь. Я люблю играть в футбол, люблю тренироваться. Если перейду, а не буду играть, это будет значить, что я сам виноват в этом», – заявил Ярмоленко на детской пресс-конференции.