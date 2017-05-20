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Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Буду рад, если получится перейти в другой клуб»

Футболист «Динамо» прокомментировал свой возможный трансфер

  • 20.05.2017 16:37
  • 2027 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко
© ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал о своем возможном переходе в другой клуб.

«Я живу сегодняшним днем. Если получится перейти в другой клуб, то я буду рад этому. Если нет, то буду играть за «Динамо» и отдавать все силы. У меня не самые плохие отношения с Игорем Суркисом. Если он так решил, то это его мнение, я не обижаюсь и не держу на негозла. Так должно быть, я ни о чем не жалею.

Не боюсь ли я повторить судьбу Евгения Коноплянки? Я ничего не боюсь. Я люблю играть в футбол, люблю тренироваться. Если перейду, а не буду играть, это будет значить, что я сам виноват в этом», – заявил Ярмоленко на детской пресс-конференции.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    stas0809
      stas0809, 20.05.2017 17:11
    -2
    Отпустите его, Динамо, а то заржавеет он у Вас без шансов на восстановление...
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    Arius.
      Arius., 20.05.2017 17:55
    0
    Конечно нужно валить с ДК, которое превратилось в полное гавнище! Удачи в попытках сьебать УГ ПЛ
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