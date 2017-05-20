Антонио КОНТЕ: «Челси всегда будет домом для Терри»

В преддверии заключительного матча АПЛ Антонио Конте обсудил будущее одного из своих защитников и достижения другого игрока.

Это будет последний матч АПЛ для Джона Терри в футболке «Челси» и его последний матч на «Стэмфорд Бридж», и нет лучшего способа попрощаться, нежели поднять трофей над головой в пятый раз в карьере.

Завтра «Челси» отпразднует победу в АПЛ, хотя будет место и для грусти, поскольку Джон Терри покидает клуб. И Антонио Конте высказался на эту тему.

«У меня была похожая ситуация с Дель Пьеро в мой первый сезон в «Ювентусе» в статусе тренера», – вспоминает Конте.

«Он завершил карьеру в «Ювентусе» в том сезоне. Когда вы долгое время выступаете за один клуб, вы просыпаетесь с мыслью об этом клубе, и это нелегко – думать, что ты проснешься, и это для тебя закончится».

«Но в его мыслях эта ситуация не должна прекращаться. «Челси» всегда будет для него домом».

Заглядывая в будущее, отмечая окончание карьеры Терри в «Челси», Антонио Конте пояснил, почему он считает, что защитник мог бы хорошо себя проявить в роли тренера.

«Это интересная личность, у него есть невероятный опыт работы с разными тренерами, выдающимися тренерами, он выиграл много трофеев, и очень важно начинать карьеру с подобным опытом».

«Если ты способен усвоить свой многолетний опыт работы с разными тренерами, это очень важно. Очень важно иметь собственный взгляд на футбол, когда становишься тренером».

«Также очень важно взять тайм-аут, чтобы понять, что является для тебя лучшим продолжением пути, когда ты закончишь играть. Нелегко сказать, какой путь является лучшим. Это личный вопрос. Если вы спросите меня, есть ли у него способности и характеристики, чтобы в будущем стать хорошим тренером, я отвечу – да, безусловно есть».

Конте знает, что «Челси» установит рекорд АПЛ по количеству побед в течение одного сезона (30), если завтра переиграет «Сандерленд». Эта статистика выглядит ещё более впечатляющей, учитывая тот факт, что «Челси» не выиграл 3 из 6 стартовых матчей чемпионата.

В середине недели «Сандерленд» выглядел убедительно в матче с «Арсеналом», соперником «Челси» по финалу Кубка Англии. Конте в очередной раз будет рассчитывать на Сезара Аспиликуэту, который отыграл во всех матчах АПЛ текущего сезона с первой и до последней минуты. Завтра испанец может провести 38-й матч в Премьер-лиге.

«Это невероятно, когда у тебя есть футболист, отыгравший каждую минуту в лиге. В это трудно поверить».

«Это означает, что Аспи является выдающимся игроком и чемпионом на поле и за его пределами. Когда ты играешь и у тебя нет травм, ты способен отыграть каждую минуту, это означает, что ты выдающийся игрок на поле и за его пределами. Это выдающееся достижение для него».