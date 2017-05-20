U-21. Шахтер всухую разбил Олимпик

В 30-м туре молодежного первенства «Шахтер» принимал «Олимпик».
Чемпионат U21. 30-й тур.
20 мая 2017 года. Счастливое. «Княжа Арена». 300 зрителей. +18 градусов.
«Шахтер» U21 (Донецк) – «Олимпик» U21 (Донецк) – 4:0
Голы: 1:0 Яловенко (14), 2:0 Арабидзе (58, пен.), 3:0 Яловенко (75), 4:0 Арабидзе (90+3)
«Шахтер»: Кудрик, Кирюханцев, Бондарь, Качараба (к), Корниенко (Масалов, 78), Глущук (Глагола, 85), Игнатенко, Коробенко (Сагуткин, 82), Яловенко, Арабидзе, Топалов (Арендарук, 79)
«Олимпик»: Степаненко, Писковой, Единак, Счастливцев (Снурницын, 54), Надирадзе, Касяненко (к), Янков (Тищук, 71), С. Шарай, Глиняный (Масикевич, 81), Хомутов, Беленький
Предупреждения: Качараба (49), Писковой (65), Надирадзе (83), Бондарь (84), Масикевич (90+1), Снурницын (90+2)
Источник — ФК Олимпик
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