U-21. Шахтер всухую разбил Олимпик

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На легендарному стадіоні Уемблі висвітили логотип ФФУ 16:19 — orl405 Оце так перемога! Требо когось заохотити за ци досягнення та натхненнч.