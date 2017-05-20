У Києві обговорили підготовку до фіналу Ліги чемпіонів

У приміщенні Міністерства молоді та спорту України відбулося перше засідання Робочої групи, створеної Кабінетом Міністрів України з метою організації та проведення футбольних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та жіночої Ліги чемпіонів УЄФА у Києві. До складу цього робочого органу увійшли представники Федерації футболу України, КМДА та всіх інших залучених до проведення міністерств і відомств.



Фінал Ліги чемпіонів це наймасовіший щорічний спортивний захід у світі. За підрахунками УЄФА, за найближчим фіналом у Кардіффі 3 червня спостерігатимуть 600 млн вболівальників з усіх куточків світу, а саму столицю Вельсу безпосередньо відвідають близько 170 тисяч гостей. Для порівняння під час УЄФА Євро-2012 Київ відвідали лише 50 тисяч туристів. Тому стає очевидним, що подібного рівня заходи українська столиця ще не приймала.



На нараді було обговорено широке коло питань: забезпечення безпеки, громадського порядку, зустрічі та розміщення вболівальників, готовності НСК «Олімпійського» та стадіону «Динамо», проведення у середмісті чотириденного Фестивалю чемпіонів тощо.



Нагадаємо, фінал жіночої Ліги чемпіонів-2018 відбудеться 24 травня на стадіоні «Динамо» імені В. Лобановського», а фінал Ліги чемпіонів – 26 травня 2018 р. на НСК «Олімпійському».