Волынь без Кварцяного уступила Звезде в Кропивницком

«Волынь» приехала в Кропивницкий не только без своего главного тренера Виталия Кварцяного, оставшегося в Луцке ввиду проблем со здоровьем, но и сыграла в составе, явно нацеленном на выступления в первом дивизионе. В «старте» лучан не нашлось места Мемешеву и Горопевшеку, а Кичак, Диденко и Задерецкий (который, кстати, недавно попал в очень неприятную криминальную историю) и вовсе остались вне заявки на игру. Учитывая, что лучане в своей истории сумели взять только одно очко в шести визитах в Кропивницкий, шансы «Волыни» «хлопнуть дверью» перед вылетом из УПЛ были мизерными. Были сюрпризы и в составе хозяев, у которых место в воротах занял 20-летний Роман Лепка.

Соперники очень живо начали матч, и уже на 3-й минуте волыняне вполне могли пробивать пенальти, но арбитр матча Александр Иванов то ли не заметил игры рукой Драченко в собственной штрафной, то ли просто решил не ставить на «точку» в самом начале встречи. «Звезда» ответила не менее опасно, но отличный удар Ситало с линии штрафной под перекладину с трудом отразил Марчук, впервые в этом году появившийся в стартовом составе лучан.

Было заметно, что соперникам не хватает мастерства, но обвинить футболистов в равнодушии никто бы не отважился. В конце концов, именно в таких матчах тренеры могли решать, с кем им идти дальше по пути, у кого есть желание прогрессировать в составе команды. Хозяева хотя и владели мячом больше лучан, но настойчивее и острее были «крестоносцы». На 19-й минуте обводящий удар Ляшенко с линии штрафной едва не привел к голу-красавцу, но мяч просвистел над дальней от Лепки «девяткой». Еще через 10 минут уже Тетеренко совершил рейд по половине хозяев и с 17 метров пробил рядом с противоположным верхним утром ворот «Звезды».

Только после трети матча начало просматриваться преимущество хозяев, мяч в ногах которых стал ходить гораздо быстрее. Как результат – игра переместилась на половину «Волыни», гости стали гораздо чаще нарушать правила, а Марчук раз за разом вступал в игру. Именно на концовку тайма пришелся и штрафной в исполнении Загальского, после удара которого за лучан сыграла стойка, и три подряд «горчичника» для гостей, которые перестали успевать за соперником.

Начало второй половины встречи стало продолжением окончания первого тайма. Вновь хозяева действовали более активно, волыняне продолжали фолить и коллекционировать карточки, но существенных дивидендов из своего давления на оборону «Волыни» «Звезда» извлечь не могла. И все же один из многочисленных «стандартов» хозяев мог привести к взятию ворот, когда после подачи углового Фатеев здорово пробивал головой, но не менее отлично сыграл и Марчук, сумевший вытащить из нижнего угла практически «мертвый мяч».

Время шло, все больше становилось очевидно, что судьбу встречи может решить одна ошибка, и матч вполне может закончиться с любимым для «Волыни» этого сезона счетом 1:0. В середине второго тайма волыняне все же совершили роковой промах в обороне, когда после навеса с левого фланга неосмотрительно вышел из ворот на перехват Марчук, а опередившему его Эсеоле не составило труда с нескольких метров отправить сферу в пустые ворота.

Учитывая ход матча и результативность волынян в текущем первенстве (в последних 17 матчах лучане только 4 раза поразили ворота соперника), можно было практически безошибочно предсказать очередную домашнюю победу «Звезды» над «Волынью». Похоже, что гости и сами не верили в возможность отыграться. После пропущенного мяча у лучан пропала компактность в обороне, чем и воспользовались кропивничане. На 83-й минуте Збунь слева ворвался в штрафную и мощно пробил по воротам, Марчук сумел отбить непростой мяч, но первым на добивании был Ситало, который спокойно пробил по пустой рамке и установил окончательный счет матча.



Андрей КОВАЛЕВ



«Звезда» (Кропивницкий) - «Волынь» (Луцк) - 2:0 (0:0)

Адеринсола Эсеола, 68, Артем Ситало, 82

«Звезда»: Роман Лёпка, Александр Кучеренко, Александр Маткобожик, Дмитрий Фатеев, Артем Ситало, Павел Полегенько (Артем Щедрый, '86), Кирилл Дрышлюк, Максим Драченко, Игорь Загальский (Александр Акименко, '88), Алексей Збунь, Адеринсола Эсеола (Максим Прядун, '86)

«Волынь»: Андрей Марчук, Роман Никитюк (Миха Горопевшек, '34), Руслан Марушка, Сергей Мелинишин, Андрей Ляшенко, Владислав Шаповал, Олег Герасимюк (Роман Ильницкий, '46), Евгений Котюн (Сергей Трыкош, '76), Юрий Романюк, Юрий Тетеренко, Сергей Петров

Адеринсола Эсеола, 21. Максим Драченко, 77. - Руслан Марушка, 42. Миха Горопевшек, 46. Евгений Котюн, 48. Роман Ильницкий, 48. Андрей Ляшенко, 58.



Арбитр: Александр Иванов (Донецкая обл.)



Удары (в створ): 12 (7) - 4 (1)

Угловые: 6 - 3

Оффсайды: 5 - 1



ЗВЕЗДА - ВОЛЫНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.