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Олег Кононов возглавит Терек

В следующем сезоне «Терек» возглавит Олег Кононов

  • 20.05.2017 14:57
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ФК Краснодар. Олег Кононов
© ФК Краснодар. Олег Кононов

После поражения от «Спартака» в грозненском клубе приняли окончательное решение не продлевать контракт с Рашидом Рахимовым.

«Терек» практически потерял шансы на попадание в Лигу Европу – даже победа в заключительном туре в Самаре вряд ли позволит ему подняться на четвертое место.

Экс-наставник «Краснодара» Кононов уже начал комплектацию нового тренерского штаба грозненцев.

Источник — Матч ТВ

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