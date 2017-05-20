Олег Кононов возглавит Терек

После поражения от «Спартака» в грозненском клубе приняли окончательное решение не продлевать контракт с Рашидом Рахимовым.
«Терек» практически потерял шансы на попадание в Лигу Европу – даже победа в заключительном туре в Самаре вряд ли позволит ему подняться на четвертое место.
Экс-наставник «Краснодара» Кононов уже начал комплектацию нового тренерского штаба грозненцев.
Источник — Матч ТВ
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