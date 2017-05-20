На легендарному стадіоні Уемблі висвітили логотип ФФУ

До 10-ої річниці відкриття оновленного стадіону Wembley Stadium, на спеціальному екрані виводилися логотипи усіх національних асоціацій та клубів, які грали на легендарному стадіоні!
Серед них є і Україна! Наша команда грала проти збірної Англії в 2012 році в рамках відбору до чемпіонату світу-2014.
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