На легендарному стадіоні Уемблі висвітили логотип ФФУ

До 10-ої річниці відкриття оновленного стадіону Wembley Stadium, на спеціальному екрані виводилися логотипи усіх національних асоціацій та клубів, які грали на легендарному стадіоні!



Серед них є і Україна! Наша команда грала проти збірної Англії в 2012 році в рамках відбору до чемпіонату світу-2014.