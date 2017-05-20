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На легендарному стадіоні Уемблі висвітили логотип ФФУ

Це сталося в рамках відкриття оновленного стадіону

  • 20.05.2017 14:35
  • 550 просмотров
  • 1 комментария
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facebook.com/ffukraine
© facebook.com/ffukraine

До 10-ої річниці відкриття оновленного стадіону Wembley Stadium, на спеціальному екрані виводилися логотипи усіх національних асоціацій та клубів, які грали на легендарному стадіоні!

Серед них є і Україна! Наша команда грала проти збірної Англії в 2012 році в рамках відбору до чемпіонату світу-2014.

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Комментарии
    odeccut
    odeccut, 20.05.2017 14:42
    +1
    А заглавие то какое громкое)
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