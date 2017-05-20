Антон КРАВЧЕНКО: «Очень повезло, что играю под руководством Кучука»

Накануне матча 30-го тура, в котором каменская команда на «Метеоре» примет «Днепр», с клубной пресс-службой пообщался воспитанник днепровского футбола, а ныне защитник «Стали» - Антон Кравченко!

- Антон, ты, как известно, являешься воспитанником «Днепра». Расскажи о своих первых шагах в футболе.

- Можно сказать, что свои первые шаги в футболе я сделал на тренировках брата. Когда родители привозили Константина (известный в прошлом футболист «Днепра», «Шахтера», ныне тренер «Стали» U-19 - прим. автора) на футбольные занятия, Алексей Иванович Садовников давал мне мяч и я самостоятельно тренировался. А затем на зимнем отборе моего года я попал в команду к Сергею Степановичу Абаяну, тогда и началась моя футбольная карьера. Также я не могу не выделить моего тренера в детско-юношеской команде - Владимира Кныша.

- С кем из Академии «Днепра» 1991 года рождения ты сейчас поддерживаешь наиболее тесные отношения?

- Есть ребята, с которыми тесно общаюсь, но они уже, к сожалению, не играют в футбол.

- Насколько принципиальными для тебя остаются игры против «Днепра»?

- Думаю, не стоит разделять соперников на принципиальных и не очень - это не профессионально. Для меня все матчи одинаково важны и хотелось бы в каждой игре выигрывать и набирать очки.

- Нынешний «Днепр» только в последнем туре прервал свою долгую беспроигрышную серию. В чем, на твой взгляд, секрет этой команды?

- Сейчас в «Днепре» играет много молодых ребят, которые хотят себя хорошо зарекомендовать. На мой взгляд, это самый главный фактор успешных игр «днепрян».

- Кого можешь отметить в составе нынешнего «Днепра»?

- Выделять никого не хочу, разве что Андрея Лунина, который на протяжении всего чемпионата, очень неплохо сумел себя проявить.

- В этом чемпионате «Сталь» и «Днепр» все свои три поединка между собой сыграли вничью. Равные по силам команды или в чем причина такого миролюбия?

- Каждый поединок между этими командами надо рассматривать отдельно. Видимо, так складывались игры. Но думаю, что в ближайшем матче ничьи не будет.

- «Сталь» в прошлом туре лишь минимально обыграла «Волынь», хотя имела множество возможностей для того, чтобы забить. Расслабились или в чем причина такой слабой реализации голевых моментов?

- Не думаю, что мы в Луцке расслабились, видимо, просто не хватило хладнокровия в заключительных фазах атак. Иногда так бывает.

- Леонид Кучук часто использует схему игры в три центральных защитника. Лично тебе лучше играть по такой системе или в два центрбека?

- Игра в три центральных защитника - очень интересная схема и мне она импонирует. Футбол не стоит на месте, а развивается. Сейчас существует множество различных тактик и схем. И мне очень повезло, что я играю под руководством такого тренера, как Леонид Кучук. Он настоящий профессионал своего дела.

- Какие цели и задачи стоят у «Стали» на оставшуюся часть сезона?

- Тут все однозначно: выиграть все матчи! А, если иначе, зачем тогда на футбольное поле выходить?