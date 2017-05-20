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Ветераны Украина - Грузия. LIVE!

В 19:00 стартует прямая трансляция матча Украина - Грузия с НСК «Олимпийский»

  • 20.05.2017 13:59
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Ветераны Украина - Грузия. LIVE!
Сегодня, 20-го мая, в 19:00 на НСК «Олимпийский» состоится матч всех звезд сборных Украины и Грузии.
 
Читатели Sport.ua имеют прекрасную возможность следить за поединком в прямом эфире с комментарием игры от Владимира Зверова.
 
Напоминаем, что вход на стадион бесплатный!
 
Организатор прямой трансляции матча ветеранов сборной Украины и Грузии - FootballHub.

Плейер на трансляцию появится чуть позже... 

Источник — Sport.ua

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