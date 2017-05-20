Ветераны Украина - Грузия. LIVE!

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Шкура неубитого медведя 14:57 — monreal_can yoba_sychev, 20.05.2017 14:46]Ко времени ЧМ-18 президентом Рашки уже будет Навальняша, а открытие... 14:52 — Иван Петров если выйдем на ЧМ то нужно его бойкотировать!!! каждый день матерям приходят гробы и сыны без рук...

Звезда - Волынь 14:53 — Ruslan0927 це така фішка цього сайту.Навіть на рос сайтах пишуть "Зирка", а тут звєзда.