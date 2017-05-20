Ветераны Украина - Грузия. LIVE!

Сегодня, 20-го мая, в 19:00 на НСК «Олимпийский» состоится матч всех звезд сборных Украины и Грузии.
Читатели Sport.ua имеют прекрасную возможность следить за поединком в прямом эфире с комментарием игры от Владимира Зверова.
Напоминаем, что вход на стадион бесплатный!
Организатор прямой трансляции матча ветеранов сборной Украины и Грузии - FootballHub.
Плейер на трансляцию появится чуть позже...
Источник — Sport.ua
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