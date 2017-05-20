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Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ: «Нужно поддержать Реброва»

Экс-форвард «Динамо» выступил со словами поддержки в адрес главного тренера киевского клуба

  • 20.05.2017 13:09
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dynamo.kiev.ua, Георгий Деметрадзе
© dynamo.kiev.ua, Георгий Деметрадзе

Экс-партнер Сергея Реброва по киевскому «Динамо» Георгий Деметрадзе выступил со словами поддержки в адрес тренера столичной команды, которому грозит уход из клуба.

- Ребров был очень сильным футболистом. Как тренер - у него тоже есть заслуги. Поэтому сейчас надо поддержать Реброва, чтобы он продержался в «Динамо» и создал новую команду.

Желаю успеха Реброву, - признался Деметрадзе в интервью каналу Футбол 1.

Источник — terrikon.com

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