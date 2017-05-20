Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ: «Нужно поддержать Реброва»

Экс-партнер Сергея Реброва по киевскому «Динамо» Георгий Деметрадзе выступил со словами поддержки в адрес тренера столичной команды, которому грозит уход из клуба.
- Ребров был очень сильным футболистом. Как тренер - у него тоже есть заслуги. Поэтому сейчас надо поддержать Реброва, чтобы он продержался в «Динамо» и создал новую команду.
Желаю успеха Реброву, - признался Деметрадзе в интервью каналу Футбол 1.
Источник — terrikon.com
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