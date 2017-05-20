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Ярмоленко провел пресс-конференцию для детей

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины провел пресс-конференцию для детей

  • 20.05.2017 12:41
  • 299 просмотров
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Метки
fcdynamo.kiev.ua. Андрей Ярмоленко
© fcdynamo.kiev.ua. Андрей Ярмоленко

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко провел пресс-конференцию для детей.

Источник — #FootballHub

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