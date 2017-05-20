Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко провел пресс-конференцию для детей.
Источник — #FootballHub
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Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко провел пресс-конференцию для детей.
Источник — #FootballHub
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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