Дмитрий КИТАЕВ: «Не знаем, когда ждать инспекцию УЕФА»

За несколько туров до конца чемпионата на попадание в Лигу Европы претендуют сразу четыре команды — Заря, Олимпик, Александрия и Черноморец. И до конца пока неясно, кто из этой четверки окажется за бортом ЛЕ.

Тем не менее, из всех перечисленных команд только Александрия в нынешнем сезоне принимала еврокубки непосредственно на своей арене — КСК Нике (Заря играла в Одессе на стадионе Черноморца). Зная процесс подготовки УЕФА к новому сезону и ранний старт квалификаций, мы решили поинтересоваться у Дмитрия Китаева, не приезжали ли уже в город «ревизоры» из Европы, и понадобится ли стадиону какое-то улучшение перед матчами еврокубков.

«Пока из УЕФА никто не приезжал и нам ничего не говорил. Если помните, в прошлом году по окончании чемпионата мы долго не знали, когда они приедут. И я думаю, что в этом году история повторится, если все будет хорошо, и мы попадем в еврокубки», — сказал генеральный директор «Александрии» Дмитрий Китаев.

Напомним, что за три тура до конца чемпионата Украины Александрия, набрав 37 баллов, занимает пятую строчку в таблице. Аналогичный результат сейчас и у Черноморца, но одесситы уступают команде Владимира Шарана по дополнительным показателям.