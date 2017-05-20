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Юрій ДЯЧУК-СТАВИЦЬКИЙ: «Не вважаю Олімпік футбольним клубом»

Гендиректор «Карпат» різко висловився щодо донецького клубу

  • 20.05.2017 11:50
  • 189 просмотров
  • 1 комментария
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xsport.ua. Юрий Дячук-Cтавицкий
© xsport.ua. Юрий Дячук-Cтавицкий

Відомий фахівець поставив під сумнів існування донецького клубу

«Так, я не вважаю, що «Олімпік» - футбольний клуб, - сказав Юрій Дячук-Ставицький, гендиректор «Карпат», - Вони не знають, де вони грають і не знають де перебувають. Цьогоріч вони грали домашні матчі на шести стадіонах. А недавно їхній президент заявив, що зніме команду з перегонів, якщо вона не вийде в Лігу Європи. Це смішно».

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.05.2017 11:57
    0
    Не вважаю Юрія Дячуком. А Дячука - Ставицьким.
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