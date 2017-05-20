Юрій ДЯЧУК-СТАВИЦЬКИЙ: «Не вважаю Олімпік футбольним клубом»

Відомий фахівець поставив під сумнів існування донецького клубу

«Так, я не вважаю, що «Олімпік» - футбольний клуб, - сказав Юрій Дячук-Ставицький, гендиректор «Карпат», - Вони не знають, де вони грають і не знають де перебувають. Цьогоріч вони грали домашні матчі на шести стадіонах. А недавно їхній президент заявив, що зніме команду з перегонів, якщо вона не вийде в Лігу Європи. Це смішно».