Чернівецька область прийматиме міжнародний футбольний турнір

19 травня під керівництвом заступника голови обласної державної адміністрації Ігоря Богатирця відбулося засідання організаційного комітету з підготовки та проведення в Чернівецькій області XVІ етапу юнацького футбольного європейського турніру та молодіжного танцювального проекту в рамках Спільної заяви «Чотири регіони для Європи» 05-10 серпня 2017 року.

Такий футбольний турнір відбувається щороку в одній із країн-учасниць. Цьогоріч гості із округу Швабія (Німеччина), Департаменту Майєнн (Франція) та Сучавського повіту (Румунія) приїдуть на Буковину. Нагадаємо, 3 травня 2017 року у місті Аугзбург відзначено 20-річчя підписання Угоди про співпрацю між цими 4-ма регіонами.