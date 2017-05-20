Михайло БАСАРАБ: «Президент ФК Львів працює у правильному напрямку»

Захисник ФК «Оскар» розповів про нічию з ФК «Львів» (1:1), поділився враження про свою колишню і теперішню команди та аматорський футбол.

- Гра була бойовою. Ми добре налаштовувались на «Львів». Ми знали з ким граємо. Вони молоді, перспективні, з ними працюють хороші наставники, у них хороше майбутнє. Налаштовувались, але не вийшло.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі. У другому ми мали більше моментів, оскільки в них і вилучення було, і вони трошки підсіли. Загалом вийшов хороший поєдинок. Жаль тільки, що ми не перемогли.

- Швидкий гол вплинув на вашу гру?

- У деякій мірі вплинув. Але добре те, що ми переломили хід матчу і швидко відігрались. Ми мали багато моментів, але вийшло так як вийшло. Раз нічия, значить Бог був не на нашій стороні.

- ФК «Львів» незручний для «Оскара» суперник?

- Так, незручний суперник. Ми тільки одну гру в них виграли в чемпіонаті, у Кубку від них «вилетіли». Можливо через те, що це західне дербі. У них більша мотивація довести що вони кращі, бо в нас багато футболістів які раніше грали за «Львів».

- Ви теж колись грали за ФК «Львів». Було приємно повернутись сюди?

- Звичайно приємно: тренери, атмосфера. Видно, що президент ФК «Львів» працює у правильному напрямку. У них хороше майбутнє. Приємно дивитись коли футбольну команду починають будувати з молодих гравців. Зараз все практично на грошах. Тому почати із самого низу і дійти до певного рівня це добре. Думаю їм це вдасться. Бажаю їм тільки успіхів.

- Ви свого часу достатньо пограли на професійному рівні. Як Вам умови роботи в «Оскарі»?

- У нас умови прекрасні. В нас підібрані вікові футболісти. Це аматорська команда, тому частина гравців працює і грає у футбол. Є тільки два тренування в тиждень. Можливо якби кожен день тренувалися, то були б інші результати.

- Які враження про аматорський футбол?

- Рівень піднімається. Аматорський футбол повинен будуватись на молодих футболістах і командах, таких як ФК «Львів». Дорослі гравці (34-25 років) повинні догравати на область. Все повно будуватись на молоді. Нам потрібно щоб вони росли і розвивались. А «погравші» футболісти вже нічого нового не дадуть футболу.

- Є бажання потрапити з ФК «Оскар» у Другу лігу?

- Звичайно є. Я сам місцевий. Мені буде приємніше. І вже 30 років. Тому куди ще можна хотіти. Хочеться закінчити в хорошій команді.