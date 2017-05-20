Андрей БИБА: «Пеле оставил автографы на двух червонцах»

Лучший футболист СССР 1966 года провел за сборную всего один матч.

«Дело было летом 1965 года (на лице Андрея Андреевича появляется его знаменитая улыбка). Бразильцы привезли свой звездный состав, в котором особняком, конечно же, стоял Пеле. Я вышел на замену в середине второго тайма, когда счет уже был 0:3, а Король футбола отличился дважды. Как же мне хотелось после игры обменятся с легендарным игроком футболками! Но когда прозвучал финальный свисток, я находился далеко от Пеле, и трофей достался кому-то из моих партнеров. И все же мне повезло. На банкете в гостинице Метрополь я оказался за столом прямо напротив Пеле. Как назло, под рукой не было листка бумаги, и я попросил знаменитого бразильца оставить автограф на двух новеньких червонцах. Нам тогда как раз выдали деньги…

Сейчас этих десятирублевок у меня уже нет. Причем с первой я расстался в тот же день. Из Москвы мы с Витей Банниковым летели в Одессу, где Динамо проводило матч со СКА. В самолете я разговорился с одним грузином — большим поклонником футбола, который был на игре в Лужниках. И дернуло же меня показать ему эти червонцы!.. Увидав автограф Пеле, грузин взмолился: «Дай дэсять рублэй, любые дэньги заплачу!» Не отставал от меня до самой посадки, и в конце концов я ему одну десятку подарил. А другую потом вручил Володе Мунтяну — своему ученику и другу», - рассказывает Андрей Биба.