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Финал ЧЕ U17. Испания — Англия — 2:2 (4:1 — пенальти) Видеообзор матча

Сборная Испании выиграла Евро-2017, победив в серии пенальти Англию

  • 20.05.2017 08:14
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Состоялся финальный поединок на чемпионате Европы-2017, проходящем в Хорватии. В нем сошлись сборные Испании и Англии. В напряженной встрече победу и звание сильнейшей сборной Европы среди 17-летних добыли испанские футболисты, победив в серии пенальти.
 
Основное время завершилось ничьей 2:2. Красная Фурия до последнего уступала 1:2, но удача им улыбнулась и они сумели сравнять счет на шестой компенсированной минуте к матчу. Уже в серии пенальти фортуна также была на стороне испанцев и они оказались точнее — 4:1.

Сборная Испании выиграла чемпионат Европы среди юношей до 17 лет в третий раз. До этого пиренейцы побеждали в 2007 и 2008 годах.

Напомним, что украинская сборная не смогла выйти из группы, где ее соперниками были Англия (0:4), Нидерланды (0:1) и Норвегия (2:0).

Видеообзор матча Испания U17 — Англия U17 можно посмотреть на официальном канале UEFA в YouTube.

Источник — Sport.ua

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