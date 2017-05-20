Состоялся финальный поединок на чемпионате Европы-2017, проходящем в Хорватии. В нем сошлись сборные Испании и Англии. В напряженной встрече победу и звание сильнейшей сборной Европы среди 17-летних добыли испанские футболисты, победив в серии пенальти.
Основное время завершилось ничьей 2:2. Красная Фурия до последнего уступала 1:2, но удача им улыбнулась и они сумели сравнять счет на шестой компенсированной минуте к матчу. Уже в серии пенальти фортуна также была на стороне испанцев и они оказались точнее — 4:1.
Сборная Испании выиграла чемпионат Европы среди юношей до 17 лет в третий раз. До этого пиренейцы побеждали в 2007 и 2008 годах.
Сборная Испании выиграла чемпионат Европы среди юношей до 17 лет в третий раз. До этого пиренейцы побеждали в 2007 и 2008 годах.
Напомним, что украинская сборная не смогла выйти из группы, где ее соперниками были Англия (0:4), Нидерланды (0:1) и Норвегия (2:0).
Видеообзор матча Испания U17 — Англия U17 можно посмотреть на официальном канале UEFA в YouTube.
Источник — Sport.ua
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