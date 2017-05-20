Против Олимпика Шахтер сыграет в ослабленном составе

После победы в Кубке Украины главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека даст возможность своим подопечным восстановиться от незначительных повреждений и давних травм.
В ближайшем матче чемпионата Украины против «Олимпика» в Киеве «горнякам» не помогут Тарас Степаненко, Дарио Срна и Марлос.
В частности, капитан «Шахтера» отправится в Мюнхен, чтобы там пройти быстрый курс реабилитации.
Вероятнее всего, на матч, который пройдет на стадионе «Динамо» имени Лобановского 21 мая (начало в 17:00) Паулу Фонсека выпустит полурезервный состав, дав шанс проявить себя игрокам, которые в течение сезона имели меньше игровой практики.
Источник — zbirna.com
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