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Против Олимпика Шахтер сыграет в ослабленном составе

На поле стадиона «Динамо» имени Лобановского не выйдут Степаненко, Марлос и Срна

  • 20.05.2017 07:38
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Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер
После победы в Кубке Украины главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека даст возможность своим подопечным восстановиться от незначительных повреждений и давних травм.
 
В ближайшем матче чемпионата Украины против «Олимпика» в Киеве «горнякам» не помогут Тарас Степаненко, Дарио Срна и Марлос.
 
В частности, капитан «Шахтера» отправится в Мюнхен, чтобы там пройти быстрый курс реабилитации.
 
Вероятнее всего, на матч, который пройдет на стадионе «Динамо» имени Лобановского 21 мая (начало в 17:00) Паулу Фонсека выпустит полурезервный состав, дав шанс проявить себя игрокам, которые в течение сезона имели меньше игровой практики.

Источник — zbirna.com

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