У п’ятницю, 19 травня у столичному Гідропарку стартував новий сезон українського клубного пляжного футболу. Перший турнір року - Суперкубок України 2017.

Відкрили турнір віце-чемпіон України столичний «Артур Мьюзік» та «Вибір» з Дніпра. Стартова дванадцятихвилинка пройшла у рівній боротьбі та завершилася без голів. А от після перерви справи пішли веселіше. На 14-ій хвилині зустрічі перший гол новоствореного Суперкубку 2017 забив форвард музикантів та збірної України Олег Зборовський. Проте, футболісти з Дніпра не розгубилися та продовжували гнути свою лінію. І за три хвилини гравець молодіжної збірної України Сергій Дубовик (який вже встиг і за національну команду зіграти) переправив м’яч у сітку воріт киян після дальнього пострілу свого партнера.

А далі – більше! У третьому таймі, а саме на 29-ій хвилині, ще один футболіст української молодіжки Ігор Левченко вивів «Вибір» вперед, а за кілька секунд голкіпер Андрій Неруш зробив рахунок 3:1!

Але не дарма Олег Зборовський вважається форвардом екстра-класу в пляжному футболі. Саме він на 32-ій та 34-ій хвилинах забив два голи та перевів гру в додатковий час. А там Іван Глуцький класним дальнім пострілом приніс «Артур Мьюзік» перемогу та два очки в турнірну таблицю. Проте, треба надати належне «Вибору», у складі якого грали сім футболістів молодіжної збірної України, а із досвідчених гравців можна нарахувати лише трьох - воротарів Андрія Неруша та Євгена Андрусенко (які провели дуже класний матч) та захисника Максима Рарота. Крім того, грою дніпровців керував тренер з фізпідготовки Олександр Голік, у якого не дуже величезний досвід роботи головним тренером команди. Але і за таких умов «Вибір» дав бій віце-чемпіону України і довів, що у вітчизняному пляжному футболі росте непогана зміна.

Суперкубок України з пляжного футболу 2017. Груповий етап. 1 тур

Київ, «Гідропарк арена», 19.05.2017

Вибір /Дніпро/ 3:3 (0:1 д.ч.) Артур Мьюзік /Київ/

Вибір: А.Неруш, Є.Андрусенко – А.Блох, А.Багацький, М.Рарот, С.Дубовик, О.Касаткін, І.Туров, Є.Петренко, Н.Попов, Р.Шамілов, О.Щитнік, І.Левченко

Артур Мьюзік: В.Сидоренко, С.Тимошенко – І.Слободянюк, Д.Крохмалюк, О.Зборовський, І.Глуцький, В.Цой, О.Рисенко, Н.Шклярук, П.Хімяк, О.Семенов, В.Бокач

Голи: С.Дубовик,17; І.Левченко,29; А.Неруш,29 – О.Зборовський,14,32,34; І.Глуцький,38

Відео-хайлайт матчу Вибір 3-3 (0-1 д.ч.) Артур Мьюзік:

В іншому матчі першого туру «Євроформат» переграв з рахунком 3:1 чинного чемпіона України «Гріффін» та очолив турнірну таблицю. Цікаво, що Євген Варениця до цього 16 разів поспіль перегравав зі своєю командою «Євроформат», але сімнадцята спроба виявилася невдалою. Хоча червоні грифони вдало розпочали – на 6-ій хвилині Антон Бутко забив класний гол після проходу по правому флангу. Проте, героєм зустрічі став Дмитро Войтенко, який оформив хет-трик протягом третього періоду й приніс своїй команді стартову перемогу на Суперкубку 2017.

Суперкубок України з пляжного футболу 2017. Груповий етап. 1 тур

Київ, «Гідропарк арена», 19.05.2017

Євроформат /Київ/ 3:1 Гріффін /Київ/

Євроформат: О.Пославський, Ю.Кліменко – М.Назаренко, А.Євдокимов, О.Будзько, І.Бич, Д.Войтенко, М.Хижняк, Я.Заворотний, С.Бабюк, А.Криворучко, В.Мельник, Я.Намчук

Гріффін: В.Гладченко, В.Карєєв – В.Пантелейчук, А.Бутко, О.Іллічов, В.Арановський, В.Бакуменко, А.Іллічов, М.Войток, С.Романовський, О.Мозговий, О.Галицький

Голи: Д.Войтенко,25,32,36 - А.Бутко,6

Відео-хайлайт матчу Євроформат 3-1 Гріффін:

Суперкубок України з пляжного футболу 2017.

Турнірна таблиця після 1 туру

№ Команда ІГРИ ПЕР ПЕР/Д.Ч. ПЕР/ПЕН ПОР З-П РІЗН О 1 Евроформат /Київ/ 1 1 0 0 0 3-1 +2 3 2 Артур Мьюзік /Київ/ 1 0 1 0 0 4-3 +1 2 3 Вибір /Дніпро/ 1 0 0 0 1 3-4 -1 0 4 Гріффін /Київ/ 1 0 0 0 1 1-3 -2 0

20 травня (субота):

11:00 Гріффін – Вибір (2 тур)

12:00 Артур Мьюзік – Євроформат (2 тур)

16:00 Гріффін – Артур Мьюзік (3 тур)

17:00 Вибір – Євроформат (3 тур)

21 травня (неділя):

12:00 Матч престижу (між 3-4 місцями в групі)

13:00 ФІНАЛ (1-2 місця в групі)

Лев Галушко, спеціально для Sport.ua