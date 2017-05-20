Андрей Лунин – лучший юниор украинского футбола в апреле

Лучшим футболистом Украины апреля в категории U-19 признан вратарь Днепра Андрей Лунин, который набрал 316 баллов (в марте — 292). Участие в традиционном голосовании проекта Золотой Талант приняли 128 экспертов (как и по итогам марта), из которых 116 внесли воспитанника харьковского футбола в свою тройку. В том числе 88 человек — под №1.

Напомним, что эксперты — это тренеры клубов УПЛ, первой и второй лиги, сборных, юношеских команд, просто известные в прошлом футболисты, а также журналисты и формировавшие свое коллективное мнение путем голосования на официальном сайте проекта болельщики.

В апреле Лунин провел пять матчей за Днепр, в которых пропустил лишь два мяча — с Карпатами (2:2). Зато в четырех играх 18-летний вратарь оставался сухим! Три поединка из этих четырех Днепр выиграл — у Звезды (1:0), Ворсклы (2:0) и Волыни (1:0), а со Сталью сыграл вничью 0:0. Прекрасные показатели даже для опытных футболистов, не говоря уже о дебютанте УПЛ.

Как и в марте, второе место по итогам месячного опроса, занял одноклубник Лунина. Но на этот раз — центральный полузащитник Евгений Чеберко, который потеснил еще одного днепрянина — Максима Лунева.

В апреле Лунев принял участие во всех пяти матчах клуба (во всех — с первых минут). Чеберко в четырех из пяти выходил на замену, зато 30 апреля забил победный мяч Волыни (1:0), а в мае оформил и второй гол в УПЛ. И это наверняка тоже повлияло на мнение экспертов. Голосовали-то они уже в мае. А запоминается последнее слово.

На четвертое место с мартовского третьего опустился Николай Мусолитин (Черноморец), а в топ-пятерку попал Владислав Хомутов (Олимпик). Хотя набрал всего на один балл больше, чем в марте (тогда был седьмым). Но на этот раз конкурентов оказалось меньше.

Кто за кого голосовал в апреле 2017 года. U-19