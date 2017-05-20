Шкура неубитого медведя

Да-да, правильно Вы говорите: туда еще нужно попасть – пройти отбор. А ведь за предыдущие десять Чемпионатов мира и Европы (за исключением домашнего Евро-12) такое Украине удавалось лишь дважды. Потому-то мы с Вами сейчас, по сути, и делим шкуру неубитого медведя.

А помнит ли кто-то о том, что еще накануне квалификации на ЧМ иные горячие головы призывали бойкотировать уже сам отборочный турнир? Что было бы верхом идиотизма и означало бы добровольную изоляцию Украины от футбольного мира. Не говоря уже о соответствующих санкциях ФИФА. К тому же это было бы нонсенсом.

Не меньшим нонсенсом стало бы и участие ради участия. На что, кстати, недвусмысленно намекнул Глава «Национальной общественной телекомпании Украины» Зураб Аласания: «Я спрашивал у футбольных крупных иерархов об этом, они кривятся и говорят: «Дай Бог, Украина не попадет».

Любопытно, кто имеется в виду под псевдонимом «иерархи»? Словари дадут Вам сугубо церковный вариант толкования данного термина: священнослужитель, имеющий епископский сан. Как бы то ни было, а он относится к церкви – религиозной организации. В нашем случае, футбольным иерархом может считаться влиятельный чиновник ФФУ.

Представляете, какие задачи стоят перед нашей сборной, если предположить, что там надеются на ее провал в отборе? А для чего тогда было вообще огород городить? Я дерусь, просто потому что дерусь? Кому нужен такой спорт?

Остается надеяться, что термин употреблен неправильно, и человек перепутал иерархов, к примеру, с олигархами. А о том, что такое возможно, говорит другая часть его спича.

«В вопросе трансляции Чемпионата мира-2018 в России я буду ориентироваться на страну. Если сборная туда пройдет и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я, как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: «Мы этого показывать не будем».

Он будет ориентироваться на страну. Если страна решит, что участвовать можно, он этого показывать не будет. «А где же логика?» - как сказал бы испортивший воздух в классе Вовочка, которого за это выгнали в коридор. Или это проблемы с языком, естественные для человека с иностранной фамилией? Или журналист неправильно записал, или одно из двух.

Абсурдность данной позиции даже не будем обсуждать. Если предположить, что сборная таки пробьется на Мундиаль и поедет туда защищать честь своей страны, а у нас не найдется канала, который элементарно показал бы нам ее – назовите это как угодно, но только не патриотизмом и служением интересам государства.

Нынешняя сборная Украины - не сильнейшая в своей истории. Хотя бы исходя из функционального и психологического состояния многих ее игроков и степени их конкурентной готовности. А наша отборочная группа - не самая слабая за всю историю. Поэтому следует быть готовыми к тому, что проблема может отпасть и сама собой естественным образом.

Но что, если мы все же решим задачу под водительством амбициозного Шевченко? Как быть? Те, кто озабочен исключительно футбольной стороной вопроса, не сомневаются: надо ехать! И с юношеской пылкостью рисуют нам перспективы неслыханно успешного выступления «в логове врага». А если это будет фиаско, почище французского, что вы тогда споете?

Особенно радует перспектива услышать гимн Украины аж трижды на российских стадионах. Ну послушаем, они послушают – дальше что? Кому там от этого станет кисло в трубочку? Допустим, мы с Вами преисполнимся гордости и благоговения, но повод ли это для того чтобы посылать туда ребят к вящей радости политмерзости всех мастей, которая только этого и дожидается.

«Евровидение» меня не интересует, как таковое. Но приезд в Киев любого официального представителя России неизбежно повлек бы за собой провокации. Причем, здесь мы говорим о вполне безобидном мероприятии. Уж если сравнивать его с футбольными.

Даже не сомневайтесь, каждый шаг украинского футболиста по российской земле будет тщательно отслеживаться с обеих сторон, и по возможности обрастать надуманными подробностями. Я уже не говорю о тех человекообразных, для которых футбол – лишь повод выплеснуть свою агрессию.

Нам это нужно? УЕФА разводит украинские и российские клубы при жеребьевке, дабы они не оказывались в гостях друг у друга хотя бы на пару дней, а здесь речь идет о длительном пребывании. Для тех, кто разжег этот костер взаимной ненависти, это будет не то, что полено – целое дерево для него. Уж они свой шанс не упустят.

Да, я не люблю политику и стараюсь ее избегать. Но в данном случае это невозможно. Не разбив яйца, яичницу не приготовишь. Однако прошу заметить, здесь нет ни политических симпатий, ни каких-либо векторов. Мы говорим о том, как поступить в конкретной ситуации футболистам и почему. Именно в пику политикам, между прочим.

Кабы я была царица, я бы всенепременно ставил турнирные задачи перед сборной в нынешнем отборе. Это важно и с точки зрения рейтинга ФИФА на будущее, и для поддержания нормального спортивного тонуса команды, и в моральном плане, и, если хотите, для репутации страны. И было бы очень здорово эти задачи решить. Несмотря на все объективные трудности.

Напомню, пока все в наших руках. При условии выполнения обязательной программы - победы над Финляндией и Косово - достаточно будет одолеть дома Турцию, затем не проиграть в Исландии, и успешно завершить турнир на своем поле с немотивированной Хорватией. Не так уж просто, но и совсем не фантастика.

А вот квалифицировавшись на ЧМ, можно будет с чистой совестью и спокойной душой отказаться от участия в нем. Оставшись моральными победителями, но при этом, увы, став заложниками политической ситуации. Неприятно, мягко выражаясь, но теряют больше иногда.

И ничегошеньки за это нам от ФИФА, по идее, быть не должно. Международный конфликт в этом регионе планеты ни для кого новостью не является. Они даже вздохнут с облегчением.

Есть и прецедент: в 1973 году сборная СССР отказалась ехать в Чили на стыковой отборочный матч, по политическим причинам. То есть, сошла с дистанции еще раньше. Чилийцы поехали в ФРГ, а их соперник попросту пропустил финальный турнир.

Что не надо? Сам не хочу… Никогда в жизни представить себе не мог, что буду ратовать за то, чтобы команда моей страны не играла в футбол. Но все когда-нибудь случается, и главное – правильно расставить приоритеты.

А что касаемо трансляций, на мой взгляд, это совсем другое дело. По-прежнему, аполитично рассуждаю. Однако понимаю, что отказ от участия в турнире плохо сочетается с показом его игр на ТВ отказавшейся страны. Так что, боюсь, нас с Вами может ожидать перспектива «подпольного» просмотра матчей ЧМ-2018. Особенно в свете известных последних событий.

На моей памяти такого еще не было, а я видел десять Мундиалей.